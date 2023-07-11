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Mezra Ziraat, Yeni Üretim Sezonunda 60 Bin Ton Şeker Pancarı Hedefliyor

Ekonomi Haberleri

Erzurum, Erzincan ve Sivas bölgelerinde hizmet veren Mezra Ziraat, yeni üretim sezonunda ekim sürecini tamamladığını duyurdu. 12 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştiren şirket, yaklaşık 60 bin ton şeker pancarı hasat etmeyi hedefliyor.

Erzurum, Erzincan ve Sivas bölgelerinde hizmet veren Mezra Ziraat, yeni üretim sezonunda ekim sürecini tamamladığını duyurdu. 12 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştiren şirket, yaklaşık 60 bin ton şeker pancarı hasat etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Erzincan Sivas Ekonomi Haberler

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