Mezitli Belediyesi Semt Pazarlarını Modern Hale Getiriyor

Mezitli Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarlarını modern hale getirmeye devam ediyor. Belediye tarafından Tece bölgesindeki Deniz Mahallesi bulunan semt pazarının üstünün kapatılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. 'Çarşamba Pazarı' olarak bilinen ve 49229 Sokak'ta yer alan semt pazarının günümüzün modern gereklerine uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Pazarcı esnafı ve vatandaşların çok amaçlı kullanım alanlarının da olacağı semt pazarının ekim ayı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Göreve geldiği günden beridir pazar yerlerini modern hale getirmek için gerekli tüm adımları attıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarımızı modern hale getiriyoruz. Bazı bölgelerde yerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat şimdiye kadar toplamda 9 kapalı pazar yerimizi yaparak hizmete açtık. Vatandaşlarımızın daha rahat ve hijyenik bir şekilde alışveriş yapmalarını istiyoruz. Paza yerlerimizde; hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kullanmaları amacıyla lavabo, mescit gibi benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturduk. Yapımına eylül ayı içerisinde başlayan pazar yerimizin ekim ayı gibi çok kısa süre içerisinde bitmesini planlıyoruz. Bölge halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR PAZAR ALANI OLDU"

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında düşüncelerini aktaran Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur; "Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın semtimizde oturan halkımız için üstü kapalı pazar yerini açtı. Davultepe ve Tece esnafımıza, Mersin Pazarcılar Esnaf Odamıza ve Deniz Mahallesi sakinlerine verdiği sözü tutarak pazar alanının üstünü kapalı hale getirdi. Pazar alanı üç bloktan oluşuyor ve hepsinin üstü kapatıldı. Çok güzel bir pazar alanı oldu. Pazarcı esnaflar ve vatandaşlarımız, yazın güneşin sıcağında kışın ise yağmur ve soğuktan korunacak hale geldi. Burada tüm esnaf arkadaşlar adına teşekkür ederiz. Esnafımıza ve Mezitli halkına verdiği değer için şükranlarımı sunuyorum" dedi.