Mezitli Belediyesi'nin Tandır Evi'nde Üretici Kadınlar Doğal ve Yöresel Ekmekler Üretiyor

Mezitli Belediyesi'nin Akdeniz Mahallesi'nde hizmete açtığı Tandır Evi'nde, üretici kadınlar katkısız, doğal ve yöresel ekmekler üretmeye devam ediyor. Kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken, doğal ve yöresel ekmekleri de vatandaşlarla buluşturuyor. Günlük 600-800 arası ekmek üreten Tandır Evi, bayatlama ve çöpe gitme sorununu da önlemektedir.

Mezitli Belediyesi'nin Akdeniz Mahallesi'nde hizmete açtığı Tandır Evi'nde, üretici kadınlar katkısız, doğal ve yöresel ekmekler üretmeye devam ediyor.

Mezitli Belediyesi tarafından kadınlara ekonomik destek vermek amacıyla hayata geçirilen Tandır Evi'nde kadınlar aile bütçelerine katkı sunarken, doğal ve yöresel ekmekleri de vatandaşlarla buluşturuyor.

Tandır Evi hakkında bilgi veren üretici Mihriban Beyazıt, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü dışında haftanın her günü sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar vatandaşlarımız gelip ekmek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Günlük 600-800 arası ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmeğimiz bayatlama ve çöpe gitmenin de önüne geçiyor. Uygun koşullarda 6 ay bayatlamadan durabilen bir ekmeğimiz var. 3-4 gün aynı tazeliğini koruduğu gibi tazeliği geçtikten sonra da tüketilebilecek bir ekmek. Aynı zamanda aile bütçemize de büyük katkı sağlıyor. Belediye'mize bize bu imkanı verdiği için teşekkür ederiz. Çok yoğun bir talep var ve yetiştiremiyoruz."