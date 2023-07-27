Mezitli Belediyesi, Mersin'de en yüksek banka promosyonunu sağladı

Mezitli Belediyesi, memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personelin ilçe belediyeleri baz alındığında Mersin'in en yüksek banka promosyonunu almasını sağladı. Protokol kapsamında Belediye bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçilere, 18 bin TL promosyon ücreti yatırılacak. Yapılan promosyon sözleşmesi ile Mezitli Belediyesi çalışanları, çalışan sayısı ile kıyaslandığında Mersin'de en yüksek promosyonu aldı. Özellikle ülke olarak büyük ekonomik sıkıntının yaşandığı günlerde personele katkı sağlamak amacıyla banka yetkilileri ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Görüşmelerimiz sonrasında ilçe belediyeleri baz alınırsa personelimiz en yüksek promosyonlardan birisini almış oldu. Geçtiğimiz aylarda da Belediye-İş Sendikası ile yaptığımız Toplu Sözleşme ile yine yüzde 63 oranında ücret artışını personelimize vererek bu alanda da en yüksek rakamı sağlamayı başarmıştık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızın görevlerini yaparken en iyi karşılığı alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.