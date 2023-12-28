MEVKA tarafından desteklenen Orta-Ağır Arama Kurtarma Eğitimleri Projesi tamamlandı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Orta-Ağır Arama Kurtarma Eğitimleri Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında Konya İl Milli Eğitim Arama Kurtarma Biriminde görevli 40 öğretmene teorik ve pratik olarak arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından verildi.

Ajans olarak verdikleri destekle hayata geçirilen proje ile ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Kalkınma ajansları, bulundukları bölgelerin her açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla ülkemizde 26 bölgede kurulan katalizör kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de sorumluluk alanımız olan Konya-Karaman Bölgesi'nde Yönetim Kurulumuzun belirlediği hedefler doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğümüz mali ve teknik destek projeleri ile bölgemizin her açıdan gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmalat odaklı mali desteklerimizin yanı sıra, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımızın, özel sektör firmalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, araştırma, analiz ve fizibilite gibi çeşitli konularda uyguladığımız teknik destek projeleri ile de paydaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu projeyi de kurum olarak çok önemsediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, gerek bulunduğu konumu ve gerekse de coğrafi yapısı nedeniyle pek çok afet türünün önemli sıklıkta yaşandığı bir ülke. Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşeri kaynaklı afet diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya kalabiliyor. İnsani krizlerin ve afetlerin risklerini ölçmek ve sıralayabilmek amacıyla oluşturulan risk yönetimi endeksine göre Türkiye, Küresel Risk Endeksi'nde 191 ülke arasında 45'inci sırada ve 5,0 endeks puanı ile maalesef "yüksek risk" grubundaki ülkeler arasında yer almaktadır" dedi.

"Bunun gibi projelere kurum olarak desteğimiz sürecek"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyerek binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerini milletçe hep birlikte yaşadıklarını ve büyük acılar çektiklerini ifade eden Bostancı, "Yaşanılan depremlerde tabiri caizse yerle bir olan şehirlerimizde arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler enkaz altında bulunan bir cana daha sağ ulaşabilmek için zamanla yarışarak adeta iğneyle kuyu kazdılar. Yaşlı, genç, kadın çocuk, soğuk, yağmur, çamur demeden canhıraşane bir şekilde yürütülen arama kurtarma çalışmaları bizlere bu çalışmaların profesyonel olarak ve tam donanımlı ekipmanlarla yapılması gerektiği gerçeğini de bir kez daha gösterdi. Şehrimizden de bu arama kurtarma çalışmalarına binlerce görevli ve gönüllünün yanı sıra Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ekiplerinin de bu arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını biliyoruz. Bu vesile 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, büyük sorumluluk alarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İl Milli Eğitim Arama Kurtarma Birimlerine de canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ajansımız desteği ile yürütülen ve bugün sertifikalarını dağıtacağımız bu eğitim programı ile de Konya İl Milli Eğitim Arama Kurtarma Biriminde görevli 40 kişiye hem teorik hem de pratik olarak Orta-Ağır Arama Kurtarma eğitimleri verilmiş ve bu hibrit eğitimlerin sonrasında ekip üyelerinin teknik kapasiteleri arttırılmış, hazır bulunuşlukları en üst seviyeye çıkarılmış, müdahale kabiliyetleri güçlendirilmiştir. Alınan bu eğitimlerin başta deprem olmak üzere ülkemizde yaşanabilecek afetlerde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına büyük katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bu ve bunun gibi projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini ifade ederek, eğitimlerin ve değerli öğretmenlerimize takdim edeceğimiz sertifikaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de yaptığı konuşmada, ülkenin deprem bölgesi olduğunu ve afetlerin sıkça yaşandığını belirterek, afetlerin boyutlarının müdahale etme noktasında problemlerin yaşanmasına neden olduğunu, farklı illerden ve farklı kurumlardan ne kadar fazla insan hızla hareket ederse müdahale konusunda başarının o kadar artacağını söyledi.

Konuşmaların ardından MEB AKUB görevlisi 40 öğretmene sertifikaları teslim edildi. - KONYA