Mevlana Kalkınma Ajansı, SOGEP-Anadoludakiler Proje Ön Başvuru İlanı Yaptı

Mevlana Kalkınma Ajansı, "Yerel Değer, Ürün, Üretim Biçimi, Gelenek ve Kültürel Mirasın Korunarak Yaşatılması ve Ticaret Hacminin Artırılması" "Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi" ve "Yerel Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi" "Döngüsel Gıda Ekosisteminin Geliştirilmesi" olmak üzere dört ayrı öncelikte SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı)-Anadoludakiler Proje Ön Başvuru İlanına çıktı.

Konya-Karaman Bölgesindeki yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürlerin yaşatılması, yerel potansiyellerin keşfedilmesi, coğrafi özgünlüğü olan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş üretme ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünlerin kültürlerin desteklenmesi ve geniş kitlelere tanıtılmasının hedeflendiği programa, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, kar amacı güden tüzel kişiler (yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için) başvuru yapabilecekler.

MEVKA'dan yapılan açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilan edilen teklif çağrısına yapılacak başvuruların ve ek belgelerin en geç 19 Temmuz 2024 saat 17.00'a kadar sogep@mevka.org.tr adresine yalnızca e-posta ile gönderilmesi gerektiği belirtilerek, "Ajansa sunulacak projeler SOGEP'in genel mantığı ve Anadoludakiler konseptinin kriterleri dikkate alınarak ivedilikle değerlendirilecek olup uygun olduğu değerlendirilen projeler 26.07.2024 tarihine kadar KAYS'a girilerek Bakanlık onayına sunulacaktır. Ajans tarafından SOGEP-Anadoludakiler proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön değerlendirme Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde ajans tarafından yapılacak olup nihai değerlendirme ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacaktır" denildi.

İlan ettikleri SOGEP-Anadoludakiler Proje Ön Başvuru İlanı hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadoludakiler Platformu ile yerel üreticilerimizin desteklenmesi, geleneksel kültürlerin yaşatılması, yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda coğrafi özgünlüğü olan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş üretme ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünlerin/kültürlerin desteklenmesi ve geniş kitlelere tanıtılması hedeflenmektedir. Bu minvalde Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleri ile Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programı düzenlenerek platformun geniş kitlelere duyurulması amaçlanmıştı. Yine bu amaç doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerimizde eş zamanlı olarak çağrı programı ilan edilmiş durumda. Ajans olarak bizler de Anadolu'nun kadim coğrafyalarından olan Karaman ve Konya illerimizde kültürel değerlerimizi, mirasımızı ve geleneksel yöntemlerimizi koruyan, sürdürülebilir yöntemler ile yerel ekonomiyi canlandıran projelere destek vermek amacıyla SOGEP-Anadoludakiler Çağrı Programı'nı ilan etmiş bulunuyoruz. Ajansımız tarafından yürütülecek olan program çerçevesinde belirlenen; Yerel Değer, Ürün, Üretim Biçimi, Gelenek ve Kültürel Mirasın Korunarak Yaşatılması ve Ticaret Hacminin Artırılması önceliğinde; Konya-Karaman Bölgesi'ndeki kültür mirasını canlı tutarak geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması ve yeni nesil ile buluşturulması, geleneksel ürün ve hizmetlerin yeni nesil üretim, satış ve pazarlama kanalları ve teknolojik yaklaşımlarla ticarileştirilmesi ve kültür deneyimleme, atölye ve üretici turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi önceliğinde; gıda, tarım ve el sanatları sektörlerindeki sorunlara yönelik tasarım odaklı düşünerek yeni nesil ihtiyaçları gören, sosyal sorunları çözerken ekonomik değer üreten uygulamaların geliştirilmesi ve yeni nesil çiftçilerin teşvik edilmesine yönelik projeler, Yerel Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi önceliğinde; Bölgemizde yerel gıda sistemlerini desteklemek amacıyla yakın çevrelerindeki kırsal bölgelerde gıda üretiminin teşvik edilmesi, alım garantili üretimin desteklenmesi, bölgedeki çiftçilerin kırsalda ve üretimde kalmalarına yönelik sosyal, ekonomik, üretici dijital toplulukların kurulmasına yönelik projeler, Döngüsel Gıda Ekosisteminin Geliştirilmesi önceliğinde ise; gıda atık ve artıkların yeniden kullanılabilir kaynaklar olarak gıda sistemi içinde tutulması, gıda güvenliği ve dayanıklılığı ve çevre dostu yöntemlerin kullanılmasına yönelik projeler destek kapsamında değerlendirilecektir. Bu çağrı programında minimum proje bütçesi 1 milyon lira olup, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar için destek oranı en fazla yüzde 50, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için ise destek oranı en fazla yüzde 90 olarak belirlenmiştir. Bu vesile ile bölgemizde yer alan uygun başvuru sahipleri arasından kadim Anadolu Toprağının bereketini, eşsiz Anadolu Mutfağının birikimini ve Anadolu insanının el becerisini ortaya koyarak yenilikçi bakış açısıyla değer katacak projeler beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. İlan ettiğimiz bu program, ajansımız tarafından daha önce ilan edilen SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) Çağrı Programları ile aynı mantıksal çerçevede değerlendirilecek olup, başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvurular sonrasında uygun bulunan proje önerileri, Bakanlık onayına sunulacaktır. Ön başvuru formu ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 19 Temmuz 2024 saat 17.00 olarak belirlenmiş olup başvuruların sogep@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi, ön başvuru rehberi ve ön başvuru eklerine ajansımızın www.mevka.org.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Proje yazma kültürünün üst düzeyde olduğu bölgemizde, ilan ettiğimiz program kapsamında bölgemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunacak pek çok proje başvurusunun geleceğine inanıyor, programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KONYA