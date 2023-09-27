MEVKA, İmalat Sanayinde Üretim ve Genç İstihdamını Destekleyen Projelerin Sözleşmelerini İmzaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Konya- Karaman Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkına Ajansı (MEVKA) tarafından 2023 yılı içerisinde ilan edilen İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı çerçevesinde başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalanıyor.

Akko Makina tarafından hazırlanan "Kesici Takım İmalatı Yapan İşletmemizde Üretimde Verimlilik Artışı Sağlayacak Makine ve Personel Altyapısının Oluşturulması" projesinin sözleşmesi MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve firma yetkilisi Ömer Karakuş tarafından imzalandı. Ajans olarak imzaladıkları sözleşmenin ardından proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İhsan Bostancı, "Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması için yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bugüne kadar bölgemize güncel rakamlarla 1,45 milyar TL kaynak aktararak eş finansmanlarla birlikte 2,7 milyar TL yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. Son olarak ajansımız tarafından KOBİ'lere yönelik ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de bölgemizde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını hedefledik. Sözleşmesini imzaladığımız kesici takım imalatı yapan işletmemizde Üretimde Verimlilik Artışı Sağlayacak Makine ve Personel Altyapısının Oluşturulması Projesi ile de Konya'da tornalama takımları, diş ve kanal açma takımları, delik delme takımları, frezeleme takımları ve özel takımlar imalatı yapan firmamızın üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu makine-ekipman altyapısını güçlendirerek hem verimliliğini artırmayı hem ihracat hacmini geliştirmeyi hem de istihdamı artırmayı hedefledik. Toplam bütçesi 7 milyon 92 bin 575 TL olan ve ajansımız tarafından 3 milyon 535 bin 709,15 TL kaynak aktarılacak proje çerçevesinde CNC Üniversal Taşlama Tezgahı alımı gerçekleştirilerek kesici takım tutucuları üretilmesi ve bu sayede ürün bazlı yüzde 25 oranında kara geçilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra proje çerçevesinde 3 genç istihdamının da sağlanacak olması projeyi daha da değerli kılmaktadır. Ajans olarak bölgemizde yer alan firmalarımızın üretim, istihdam ve ihracat konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya gayret göstereceğimizi özellikle ifade ederek hayata geçirilecek olan projenin firmamız, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KONYA