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MEVKA'dan girişimcilere e-ticaret ve e-ihracat eğitimi

MEVKA'dan girişimcilere e-ticaret ve e-ihracat eğitimi
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Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere e-ticaret, e-ihracat odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmak isteyen yeni girişimcilere yönelik olarak "E-Ticaret, E-İhracat Eğitim Programı" düzenledi.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere e-ticaret, e-ihracat odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmak isteyen yeni girişimcilere yönelik olarak "E-Ticaret, E- İhracat Eğitim Programı" düzenledi.

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya hizmet binasında 5 gün boyunca 30 saat olarak gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı bulunan katılımcılara sertifikaları verildi. Ajans olarak gerçekleştirdikleri eğitim programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Özellikle pandemi şartlarında patlama yaşayan ve hızlı büyüme temposu devam eden e-ticaret ile ilgili güncel verilere baktığımızda gelişmiş ülkelerdeki ticarette e-ticaretin payının yüzde 28, Asya ülkelerinde bu payın yüzde 50, Dünya e-ticaret ortalamasının ise yüzde 23 olduğunu görüyoruz. Bu verilere göre buradan pay almanın oldukça kritik önem taşıdığını ve e-ihracatın önemli bir kalem olduğunu söylemek mümkün. Yine veriler ışığında ülkemizdeki duruma baktığımızda ise 2023'ün başında 1,2 trilyon lira hedefiyle yola çıkan e-ticaret sektörünün, yılı 1,5 trilyon lira seviyelerinde tamamladığını ve Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaretten aldığı payın da yüzde 22'lere ulaştığını görüyoruz. E-ticaretin en hızlı büyüdüğü ülkeler arasında yer alan ülkemizde, bu büyümenin e-ihracatta da yaşanmaya başlanması ve büyük internet satış sitelerinin önümüzdeki 3 yıl için 10 milyar dolardan fazla e-ihracat hacmine ulaşmayı hedeflemeleri son derece sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, sektör temsilcilerinin 2023'te e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 2'ye çıkarak 5 milyar dolar seviyelerine geldiğini ve 2024 yılı sonunda bu oranın yüzde 4'e çıkmasını beklediklerini beyan etmeleri bu alanda yaşanan bir diğer olumlu gelişmedir. Ülkemizde e-ticaret yapan 560 bin işletme bulunurken bunlardan yalnızca 150 bininin e-ihracat yaptığı tahmin edilmekte ve bu sayının artması adına devletimizin çeşitli kurumları tarafından e-ihracat destekleri kapsamında, e-ihracat yapan şirketler, B2B platformları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumlarına yönelik destek ve teşvikler uygulanmaktadır. Uygulanan destek mekanizmaları ile de ülkemizdeki e-ihracatın payının 2028 yılında yüzde 10'a çıkarılarak bu alanda 37,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde edilmesi ülkemizin hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Dr. İhsan Bostancı, "Firmaların, şehirlerin ve ülkelerin uluslararası ticarette ellerini güçlendiren temel dinamiklerin başında gelen ihracat konusunda bölgemizde yer alan Konya ve Karaman illerimizin performanslarına baktığımızda ise yaklaşık 4 milyar dolarlık bir hacmin olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız mali ve teknik desteklerle bölgemizde yer alan KOBİ'lerimizin ekonomik açıdan gelişimini hedeflerken diğer yandan da bölgemizdeki firmaların ihracatlarını artırmaları, yeni pazarlara ulaşmaları noktasında da faaliyetler gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. 2021 yılı itibari ile teknik destek programlarımızın özel sektörümüzün de istifadelerine açıldığını, bu kapsamda, ihracat, aile işletmelerinde kurumsallaşma, yalın üretim ve kaynak verimliliği konularında danışmanlık hizmetlerine ajansımızın destek vermekte olduğunu bu vesile ile bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ayrıca, ihracatın geliştirilmesi başlığı altında ajansımızın da katkılarıyla Konya Ticaret Odası tarafından kurulan Konya Dış Ticaret Merkezi işbirliği ile firmalarımıza hedef pazar, ihracat koçluğu, firma istihbaratı, ihracat süreçleri gibi konularda teorikten ziyade uygulamaya dönük danışmanlık hizmetlerine ajansımızca destek verilmeye devam edildiğini, bu konuda ihracat yapan veya yapmayı hedefleyen firmalarımızdan talep beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Ajansımız tarafından başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere e-ticaret, e-ihracat odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmak isteyen yeni girişimcilere yönelik 5 gün boyunca 30 saat olarak düzenlenen bu eğitim programında da girişimci adaylarına e-ticarete giriş ve temel bilgiler, e-ticaret operasyonlarının yönetilmesi, e-ticarette lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, e-ticarette strateji, fiyatlandırma ve müşteri analizi, e-ticarette SEO, e-ticarette ödeme yöntemleri, e-ticarette iade süreçleri ve devlet teşvikleri gibi konular anlatılarak uygulamalar gerçekleştirildi. Ajansımız tarafından gerçekleştirilen bu eğitimlerin, uluslararası ticarette rekabetin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde bölgemizde e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen girişimcilerimizin kendilerini geliştirmeleri adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Ajans olarak bu yöndeki çalışmalarımızın süreceğini ifade ederek eğitim programının hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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