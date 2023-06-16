Mevduat Faiz Oranları Yükselişte

TCMB verilerinde 2023 başında yüzde 16,26 olan mevduat faiz oranı piyasa ortalamasının Mart 2023'te yüzde 17,79'a yükseldiği görülürken, mevduat faizi ortalamalarındaki altı aylık artış yüzde 7 olarak kaydedildi. TCMB'nin haftalık olarak açıkladığı para ve banka istatistiklerinde, bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduatın 14 Nisan ile biten haftada 186 milyar 912 milyon 207 bin lira artarak 10 trilyon 583 milyar 426 milyon 172 bin liraya yükseldi.

2022 yılı mevduat ortalamasının %16,02 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Atilla, "Bankanın Elektronik Veri Dağıtım Sistemi üzerinde paylaştığı TL Mevduat Faiz Oranları Akım grafiğinde, yukarı yönlü hareket görülebiliyor. Haziran ortalamasının 2022 ortalamasına kıyasla yaklaşık 7,5 puan yukarıda olduğu tespit ediliyor. Öte yandan katılım bankaları tarafından dağıtılan kar payı oranlarının da Haziran 2023 için yüzde 11,32 ila yüzde 14,86 arasında değiştiğini, 2022'de bu oranların yüzde 12,51 ila yüzde 13,82 aralığında seyrettiğini öğreniyoruz" diye konuştu.

TL CİNSİ MEVDUAT 14 NİSAN İLE BİTEN HAFTADA YÜZDE 2,8 ARTTI

Bankalardaki TL cinsi mevduatın yüzde 2,8 artışla 6 trilyon 61 milyar 754 milyon 920 bin TL olduğunu belirten Atilla, "Yabancı para cinsinden mevduat ise %0,5 artarak 4 trilyon 104 milyar 103 milyon 528 bin TL olarak gerçekleştiği kaydediliyor" dedi.

"MEVDUAT ORANLARI ENFLASYONA DUYARLI OLARAK BELİRLENİYOR"

Mevduat faiz ve kur payı oranlarının temel olarak kredi faiz ve kur payı oranlarına uyumlu bir biçimde belirlendiğine dikkat çeken Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bankalar, mevduat toplamak için ödedikleri faize belirli bir kar marjı ekleyerek kredi faiz oranlarını belirliyor. Kredi faiz oranlarında olduğu gibi mevduat oranları da herhangi bir değer kaybı olmaması için enflasyona duyarlı olarak belirlenmeye çalışılıyor. Kullanıcıların kredi, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini araştırıp karşılaştırma yapabilmesini ve bu sayede en uygun finansal ürüne düşük maliyetlerle ulaşmasını sağlayan hesapkurdu.com olarak, mevduat faizlerini de kıyaslama olanağı sunuyoruz. Hesap açılış tutarını ve vadesini seçen kullanıcılar, farklı bankaların faiz getirisi tekliflerini görebiliyor."