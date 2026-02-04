MetropolCard'dan ramazan ayında çalışanlara yönelik destek uygulaması

MetropolCard, ramazan ayında şirketlerin çalışanlarına sunduğu desteği, Türkiye genelinde binlerce markette geçerli hale getirerek, paylaşma ve dayanışma ruhunu sofralara taşıyor.

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, MetropolCard'ın sektörde ilk kez uygulamaya aldığı "Bakiye Transferi" özelliğiyle, kullanıcılar yemek kartı ve hediye kartı bakiyelerini mobil uygulama üzerinden başka kişilere aktarabiliyor.

MetropolCard, 81 ildeki market ağıyla ramazan döneminde sağlanan yardımların geniş bir kullanım alanına ulaşmasını sağlıyor.

CarrefourSA, Migros, Şok, A101 ve BİM gibi ulusal zincirlerin yanı sıra çok sayıda yerel markette geçerli olan "Gift Ortak" cüzdanı aracılığıyla kullanım alanı genişlerken, şirketin dijital altyapısı kağıt ve plastik kullanımını azaltmayı hedefliyor. Mobil uygulama üzerinden kredi kartıyla RestoPay bakiyesi yükleyen kullanıcılara da yüzde 5 ek bakiye sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, ramazan ayının paylaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Yıldırım, "Amacımız, şirketlerimizin çalışanlarına ve toplumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımları, en kolay, en hızlı ve en sıcak şekilde sofralara taşımaktır. Bakiye Transferi gibi yenilikçi çözümlerimizle, ramazan bereketini dijitalin gücüyle birleştiriyor, 2026 yılında da Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara huzur ve mutluluk taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.