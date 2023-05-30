MetropolCard, çevreye duyarlı dijital yemek kartı ile karbon ayak izini yüzde 10 azalttı

" Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı" MetropolCard, sürdürülebilirlik çalışmalarını gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına geliştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadele konusunu "özde" bir biçimde benimseyen MetropolCard, 3pmetrics'in destekleriyle kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını ISO 14064 standardında hazırlayarak, 2021'de dijitalleşme ve ödeme yöntemleri alanında yaptığı geliştirmeler doğrultusunda, fiziksel kart kullanımı yerine dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesiyle işlem başına karbon ayak izini yüzde 10 azaltmayı başardı.

Müşterilerine, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri devamlılık esasıyla artırmayı hedefleyen MetropolCard, ilgili raporda yer alan karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik aksiyonlarını hızlı bir şekildi almayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda satış ekibinin sahada kullandığı araçları tümüyle yenileyen şirket, yüzde 100 elektrikli ve yenilenebilir, doğa dostu Renault Zoe marka araçları kullanıma sundu.

O2 emisyon değeri 0 Gram/Kilometre olan yeni Renault Zoe araçlar, 1 saatlik şarjla 120 kilometre sürüş imkanı sunup aynı zamanda şehir içinde veya yavaş ilerleyen trafikte güç tasarrufu sağlarken, elektrik şarj olan istasyonlarında şarj olabilme özelliği ile doğaya ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.

Daha temiz, daha sürdürülebilir ve mobilite açısından çok daha verimli çözümler barındıran elektrikli araçları kullanımına sunarak sürdürülebilir değerler üzerinden döngüsel ekonomiye katkı sağlayan MetropolCard, bu konuda sektörde öncü ve örnek şirket oldu.

Öte yandan açıklamada, MetropolCard'ın 2050'deki en büyük hedefinin, tüm kurum ekosistemini karbon-nötr hale getirerek, doğaya zarar vermeden geliştireceği inovatif ürünleri kullanıcılarla buluşturmak olduğu aktarıldı.