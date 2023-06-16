MetropolCard, Babalar Günü'nde kurum çalışanlarına dijital hediye seçenekleri sunuyor

Dijital yemek kartı MetropolCard, kurumsal hediye platformu GiftPay ile kurumsal ödüllendirme ve ayni yardım ihtiyaçlarına hızlı, güvenli ve dijital çözümler sunarak, Babalar Günü'nde kurum çalışanlarına seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı tanıyor.

Dijital yemek kartı MetropolCard, kurumsal hediye platformu GiftPay ile kurumsal ödüllendirme ve ayni yardım ihtiyaçlarına hızlı, güvenli ve dijital çözümler sunarak, Babalar Günü'nde kurum çalışanlarına seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı tanıyor.

Şirket açıklamasına göre, Babalar Günü'nde çalışanlarını mutlu etmek isteyen kurumlar, çalışanlarına GiftPay hediye kartıyla online bir şekilde ulaştırabilecekleri dijital kod göndererek şirket içi motivasyonu pek çok farklı kategori ve hediye alternatifiyle artırmayı hedefliyor.

Sunduğu hizmetlerde kolay, güvenli ve basit kullanım deneyimini ön plana çıkaran MetropolCard, tüm bireysel kullanıcılarına MetropolCard Mobil Uygulaması üzerinden kredi kartlarıyla yapacakları GiftPay bakiyesi yüklemelerinde anında yükledikleri tutarın yüzde 15'i kadar ekstra bakiye kazandırıyor.

Bu özel günde babaları mutlu etmek isteyenler için anlaşmalı seçkin markalar, geniş üye ağı ve yüksek çalışan memnuniyeti sunan GiftPay, Türkiye'nin 81 ilinde 50 bini aşkın noktada geçerli oluyor.