MetropolCard, 10. yılını kutluyor

Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ bünyesinde yer alan çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard, 2013'te başladığı yolculukta 10. yılını geride bıraktı.

MetropolCard'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, doğruluktan ayrılmadan binbir emekle hem ülkeye hem de hizmet verdikleri kullanıcılara değer yaratmayı üstüne vazife edindikleri çalışma arkadaşlarıyla beraber sektörde teknolojinin imkanlarını da sonuna kadar kullandıklarını belirtti.

Yıldırım, dünyaya katkı sağlayarak yeşilin yanında yer alan karbon ayak izini azaltan öncü şirket olmayı başardıklarını kaydetti.

Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ olarak yemek kartı sektöründeki yolculuklarının 2013 yılında başladığını belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu 10 yıllık başarı hikayesinin sonunda kullanıcı deneyimi ve çevreye duyarlılık açısından sektörde ilkleri hayata geçirip öncülük etmek MetropolCard ailesi olarak büyük gurur vesilesidir. Geçen zaman diliminde tüm paydaşlarımızla birlikte hızlı adımlar atmak ve sektörde ülkemizin en iyi ödeme aracı hizmetini sunan sinerjiyi yakalamak bizleri oldukça mutlu ediyor."

Yıldırım, MetropolCard'ın; kullanıcılarına sunduğu geniş hizmet alternatifleri, güçlü teknik altyapısı ve ödeme yöntemleriyle Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı unvanıyla başarılı faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Dünyanın geleceğini korumayı odağına alan sürdürülebilir faaliyetleriyle karbon ayak izini azaltmak için yeni adımlar atacaklarını, döngüsel ekonomiye ve enerji verimliliğine ağırlık verecekleri yeni bir dönemin içerisinde olduklarını belirten Yıldırım, "Bu başarıda şüphesiz paydaşlarımızla çıktığımız yola olan inancımız ve birbirimize olan güvenimiz bizler için oldukça önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

"Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Uğur Yıldırım, sürdürülebilir yerli sermaye yapısı ile güven sağlayan Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin, kullanıcılarını ve paydaşlarını odağına alan yaklaşımı doğrultusunda gelecek 10 yıllarda da faaliyet gösterdiği tüm alanlarda iddiasını sürdürerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

"Bu yoldaki en büyük gayemiz, katma değer yaratan ürün ve hizmetlerimizle yeni bir soluk yaratarak sektörde öncü ve lider olmak" ifadesini kullanan Yıldırım, tutkuyla başlayan, azimle, çalışkanlıkla, kararlılıkla devam eden yolculuklarındaki bu başarıyı tüm kullanıcılarına, paydaşlarına, özverili MetropolCard çalışanlarına armağan ettiklerini kaydetti.