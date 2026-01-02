Metro Türkiye 2024 Etki Raporu'nu yayımladı

Metro Türkiye, 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve sonuçlarını içeren 5. Etki Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun hazırlanan rapor, şirketin iklim aksiyonları, yerel üretim, sürdürülebilir balıkçılık, izlenebilirlik, hayvan refahı ve çalışan deneyimi gibi alanlarda elde ettiği sonuçları ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik stratejisini "Müşteriler İçin Sorumlu Çözüm Ortağı", "Sürdürülebilir Satın Alma", "İklim Aksiyonları" ve "Sorumlu İşveren" odak alanları çerçevesinde yürüten şirketin raporunda, yerel üretimin desteklenmesi ve sağlıklı gıdaya erişim başlıkları öne çıktı.

Enerji tüketiminin yüzde 40'ı güneşten sağlandı

Rapora göre, 2024 yılında güneş enerjisi sistemleri (GES) yatırımlarına devam eden şirket, mağazalarının toplam 55 bin megavatsaat (MWh) elektrik ihtiyacının 21 bin 400 MWh'sini çatı GES'lerden karşıladı. Böylece enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı doğrudan yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Yerel üretime yönelik çalışmalar kapsamında, mağaza raflarında yer alan coğrafi işaret tescilli ya da adayı ürün sayısı geçen yılki 560 seviyesinden 740'a ulaştı. Sürdürülebilir ürün portföyünü genişleten şirket, 493 sağlıklı ve besleyici Metro markalı ürün, 78 organik ürün ve 177 organik etiketli ürünü tüketicilerle buluşturdu.

Ürün içeriklerini iyileştirme çalışmaları kapsamında 103 ürün daha az şeker, tuz ve yağ içerecek şekilde reformüle edildi, 48 ürünün koruyucu içeriği azaltıldı ve 18 ürünün yağ oranı düşürüldü. Ayrıca 69 Metro markalı üründe trans yağ tamamen kaldırılarak daha sağlıklı seçenekler sunuldu. Gıda kategorisindeki Metro markalı ürünlerin yüzde 27'si, sağlıklı ve besleyici özelliklerle zenginleştirildi.

Şirket, güvenli gıda ve sürdürülebilirlik adına et üretimleri, meyve-sebzeler, Metro markalı organik ürünler, Metro Premium markalı ballar, karkas ve vakum etler, kültür balıkları, kendi markalı 61 adet coğrafi işaretli ürün ve 12 zeytinyağı çeşidinde izlenebilirlik sunmaya devam etti.

Deniz ekosistemlerini koruma hedefiyle Metro markalı balıkların yüzde 73'ü, diğer balık ürünlerinin ise yüzde 64'ü sürdürülebilirlik sertifikasına sahip kaynaklardan tedarik edildi. Hayvan refahı konusunda da hassasiyet gösteren şirket, Metro markalı tüm taze ve dondurulmuş et ürünlerini yüzde 100 hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uygun ürettirdi.

Gıda atığını önleme çalışmaları sonucunda 2024 yılında oluşan 2 bin 862 ton gıda atığının 2 bin 530 tonu yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, 1017 ton gıda bankalarına bağışlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, 222 ton ürün Fazla işbirliğiyle yeniden satışa sunuldu. Ayrıca 140 ton gıdanın hayvan yemine dönüştürülmesi, 942 ton ürünün hayvan barınaklarına iletilmesi, 209 ton ürünün ise kompostlama yoluyla döngüsel ekonomiye kazandırılması sağlandı.

"Dönüşümün öncüsü olmayı sorumluluk olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes, iklim krizinin etkilerinin görünür hale geldiği bir dönemde dönüşümün temel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Antunes, yalnızca kendi operasyonlarında değil, tüm değer zincirlerinde dönüşümün öncüsü olmayı sorumlulukları olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024 yılında yerel üreticilerden tedarik zincirimize, iklim aksiyonlarından sürdürülebilir ürünlere, sağlıklı gıdaya erişimden hayvan refahına kadar geniş bir çerçevede ilerlemeye devam ettik. Sorumlu çözüm ortağı yaklaşımımızla müşterilerimizin sürdürülebilir seçimler yapmasını kolaylaştırırken, 2040 yılında iklim nötr olma hedefimize doğru önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yılki Etki Raporu, hem bugün yarattığımız etkiyi hem de geleceğe dair kararlılığımızı ortaya koyuyor."