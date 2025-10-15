Metro Türkiye'nin gastronomi platformu Gastronometro 10 yaşında

Metro Türkiye'nin "Türk mutfağını koruma, geliştirme ve dünyaya tanıtma" hedefiyle hayata geçirdiği gastronomi platformu Gastronometro, 10. kuruluş yılını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, gastronomi keşif platformu olarak 10 yıl önce hayata geçirdiği Gastronometro ile yeme-içme sektöründe ürün sunmanın yanı sıra gastronominin gelişimini destekliyor.

Metro Türkiye'nin gastronomiye duyduğu tutkuyu, bu alanı sahiplenme kararlılığını ve sektöre yön verme vizyonunu yansıtan platformun 10. yılı, Gastronometro şefleri tarafından hazırlanan özel bir lezzet deneyimiyle kutlandı.

Kutlamada sunulan tabaklarda, Gastronometro'nun "Geçmişin Tatlarını Geleceğin Vizyonuyla Buluşturma" anlayışı yansıtıldı. 10 yıldır özenle oluşturulan imza tabaklar, platformun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri, Türk mutfağına kazandırdığı değerleri ve gastronomi ekosisteminde yarattığı etkiyi sembolize etti.

Türk mutfağının yerel malzemeleriyle hazırlanan ve modern gastronomi teknikleriyle yorumlanan tabaklar, konuklara hem köklere saygı hem de yeniliğe cesaret aşılayan bir deneyim sunarken, Gastronometro'nun hikayesini sofraya taşıdı.

Gastronomi alanında eğitim faaaliyetleri veriliyor

Platform, kurulduğu günden bu yana Türk mutfağını koruma, geliştirme ve dünyaya tanıtma amacıyla gastronomi alanında eğitim, AR-GE, ÜR-GE ve uygulama faaliyetleriyle sürdürülebilir gelişim için çalışıyor.

Gastronomi ve konaklama dünyasından Basque Culinary Center, Ecole hoteliere de Lausanne gibi uluslararası markalarla işbirlikleri yapan, Michelin yıldızlı şefleri Türk şeflerle buluşturan Gastronometro, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de eğitimler ve işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar binlerce şef, üretici, akademisyen ve öğrenciye ilham veren platform, yürüttüğü eğitim programlarıyla, yerel ürünlerin profesyonel mutfaklarda kullanımını destekleyen projeleriyle gastronomi ekosisteminin yenilikçi bir bakış açısı kazanmasına yardımcı oldu.

" Türkiye'nin gastronomi ve ağırlama sektörünü bir araya getiren eğitim, AR-GE ve uygulama platformu" mottosuyla yeni dönemine başlayan merkez, hem ulusal hem uluslararası alanda işbirliklerini artırmayı ve Türk mutfağının değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Ekosistemin gelişimi için önemli bir adımı daha hayata geçiren Gastronometro, yakın zamanda MEB ile gerçekleştirmeyi planladığı anlaşmayla MEB onaylı müfredata dayanan aşçılık, servis ve "stewarding" alanlarında sertifikalı eğitim programları sunan akredite bir eğitim merkezi haline gelecek.

Türk mutfak kültürünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes, Gastronometro'nun kuruluş amacının Türk mutfağını geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Antunes, "Gastronometro'yu hayata geçirirken hedefimiz, bu toprakların eşsiz mutfak kültürünü sadece korumak değil, onu geleceğe taşımaktı. Geçen yıllar içinde bu merkez, eğitimden AR-GE çalışmalarına, uluslararası işbirliklerinden yüzlerce etkinliğe kadar çok boyutlu bir etki alanı yarattı. Burada, şeflerimizin yaratıcılığıyla geleneksel reçeteler yeniden hayat buldu, yerel üreticilerin hikayeleri dünyaya taşındı, sektör profesyonelleri kendilerini geliştirme imkanı buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemdeki mottolarının, gastronomi yolculuklarının geleceğini tanımladığını vurgulayan Antunes, "Bu (motto), yalnızca geçmişteki başarıların değil, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda üstleneceğimiz sorumlulukların da ifadesi. Gastronometro yatırımımızla, sektörün gelişimine katkı sunmaya ve bu mutfağı dünyaya taşımaya aynı tutkuyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gastronometro Direktörü Maximilian Thomae da 10 yıllık süreci bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi olarak tanımladığını, kuruldukları günden bu yana yalnızca bir mutfak değil, eğitimi, araştırmayı, yenilikçiliği ve paylaşımı merkezine alan çok boyutlu bir platform oluşturduklarını aktardı.

Kuruluşlarından bu yana 3 bin Metro markalı ürünün geliştirilmesine destek verdiklerini, 200'ü aşkın etkinlik ve konferansla şefleri, genç yetenekleri, üreticileri ve gastronomi tutkunlarını aynı çatı altında buluşturduklarını vurgulayan Thomae, şunları kaydetti:

"Michelin Rehberi'nden genç şef yarışmalarına kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Her adımda, Türk mutfağını layığıyla yaşatmak için yerel değerlerimizi korumanın ve dünyaya tanıtmanın yollarını aradık. Gastronometro'da misafir ettiğimiz Michelin yıldızlı şefler, ülkelerine burada Türk mutfağıyla ilgili öğrendiği yeni bilgilerle dönüyor, geleneksel lezzetlerine Türk mutfağı dokunuşu katıyorlar. 3 yıldızlı İspanyol şef Elena Arzak, Gastronometro ziyaretinde keşfettiği Türk mutfağının vazgeçilmez baharatı sumağı artık reçetelerinde kullanıyor. 2 Michelin yıldızlı İspanyol şef Fernando Perez ise kendi restoranında misafirlerine çay bardağında ayran ikram ediyor. Yeni mottomuz, bundan sonraki yıllarda atacağımız adımların da pusulası. Türk mutfağına dair hayalimizden hiç vazgeçmeden, tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz."