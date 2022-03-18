Metro Türkiye'den Ramazan erzak paketleri

Metro Türkiye mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan 4 çeşit Ramazan erzak paketi özel fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, müşterilerini her zaman güvenilir ve kaliteli ürünler ile buluşturuyor ve raflarındaki 40 bin çeşit ürün ile tüketicilere en iyi fiyat-performans ilişkisi sağlamaya devam ediyor.

Metro Türkiye, Ramazan ayına özel, Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur sofraları hazırlığındaki müşterileri için özel fiyatlı erzak paketlerini de bu yıl dört farklı seçenekle tüm mağazalarında sunmaya başladı.

Gıda güvenliği ve kaliteden taviz vermeyen ve bu konuda öncü projeler gerçekleştiren Metro Türkiye, Ramazan ayına özel hazırladığı erzak paketlerinin tamamında sadece akredite laboratuvarlarda 70 farklı parametrede gerçekleştirdiği 400'den fazla analiz ve hijyen denetimlerinden geçmiş ürünlere yer veriyor.

Metro Türkiye raflarındaki kahvaltılıklardan iftariyeliklere, şarküteri ürünlerinden bakliyatlara, un, yağ, tuz gibi temel gıda ürünlerinden iftar sonrası içilen çay ve kahveye kadar Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinin yer aldığı Ramazan erzak paketleri, ihtiyaca yönelik olarak 144,90 TL'den 349,90 TL'ye kadar geniş bir aralıkta, 4 farklı çeşitte sunuluyor.