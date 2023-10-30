Metro AG, 134. Kanton Fuarı'na katılmak üzere Guangzhou'ya geldi

Alman perakende devi Metro AG temsilcisi Vladislav Vladislavov, yeni tedarikçiler bulmak ve eski ortaklarıyla görüşmek için 134. Kanton Fuarı'na katılmak üzere Guangzhou'ya geldi. Fuar, 43 ülkeden 650 şirketin katılımıyla gerçekleşiyor.

GUANGZHOU, 30 Ekim (Xinhua) -- Alman perakende devi Metro AG temsilcisi Vladislav Vladislavov, eski ortaklarıyla görüşmek ve yeni tedarikçiler bulmak için 134. Kanton Fuarı'na katılmak üzere kısa süre önce Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine geldi.

Metro Satın Alma Birimi AB Gıda Dışı ve Genel İhtiyaç Tedariki Başkanı olan Vladislavov fuarda raf, ışık, depolama ve mutfak ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesinin araştırılmasından sorumlu.

Vladislavov, "Bu şansı yeni trendleri görmek, yeni tedarikçilerden kartvizit almak ve onları buraya gelemeyen meslektaşlarımla paylaşmak için kullanacağım" dedi.

Kanton Fuarı, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde 43 ülke ve bölgeden 650 şirket dahil olmak üzere 28.000'den fazla katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Fuara ayrıca dünya genelinde 200'ü aşkın ülke ve bölgeden alıcılar katılıyor.

Vladislavov, "Burası sadece Çinli tedarikçilerle değil, diğer ülkelerden üreticilerle de buluşabileceğiniz bir platform. Fuar tüm dünya için bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. Fuarda Türkiye, Hindistan ve Malezya gibi diğer ülkelerden gelen katılımcılar için de büyük bir bölüm ayrılmış" dedi.

Yetkili, şirketin ürün tedarik etmek üzere Kanton Fuarı'nın bu oturumuna yaklaşık 50 kişi gönderdiğini belirtti.

Vladislavov'un Çin'deki bir diğer görevi ise bazı Çinli tedarikçilerin fabrikalarını ziyaret etmek.

Şirketin kaliteye büyük önem verdiğini vurgulayan yetkili, Çin'in sunabileceği çok sayıda kaliteli ürün olduğunu kaydetti.

"Şu anda Çin'deki fabrikaların çoğu oldukça modern" diyen Vladislavov, son yıllarda Çinli imalatçıların hızlı kalkınmasına tanıklık ettiğini belirtti.

Fabrikaların üretken ve çevre dostu olma arasında giderek daha iyi bir denge kurduğunu da söyleyen yetkili, "Çin'deki fabrikalar her zaman tercih ettiğimiz bir kaynak" dedi.

Metro'nun yaklaşık otuz yıldır Çin'deki işlerini büyüttüğünü vurgulayan Vladislavov, Çin'i yalnızca birçok sektörde üretimde liderlik ettiği için değil, aynı zamanda küresel pazarda da sorumlu bir rol oynadığı için güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Vladislavov, şirketin Çin ile işbirliğini gelecekte daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti.

Metro'nun artan çevrimiçi varlığı ve dijital çözümler sunmasıyla birlikte işlerinin büyüdüğünü belirten Vladislavov, bu nedenle şirketin Çinli tedarikçilerle işbirliğini artırması için çok fazla alan olduğunu ifade etti.