'Metaverse'nin Türkiye'deki paydaşları Meta İnovasyon Buluşması'nda bir araya geldi

Meta, xtopia ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Meta İnovasyon Buluşması, İstanbul'da düzenlendi.

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, buluşma, iş dünyasından önde gelen isimlerin, politika yapıcıların, içerik üreticilerinin ve medyanın katılımıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Etkinlik, "metaverse"nin Türkiye'deki geleceği, sunduğu potansiyeller ve gelecekte temel sektörlere etkisini ele alan birçok panele ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte paylaşılan verilere göre, "metaverse" başarılı bir şekilde geliştirilirse, 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37,5 milyar dolar katkı sağlayabilecek. Paylaşılan diğer bilgilere göre ise yaygın olarak kullanılan ve önemli ölçüde fark yaratabilen bir "metaverse" oluşturmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine ciddi miktarda yatırım yapılması gerekiyor. Ayrıca etkinlikte, Türkiye'deki işletmelerin dijital becerilerinin daha da fazla gelişebileceği ve politika yapıcılar ve düzenleyicilerin, rekabetçi bir "metaverse" ekosisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı. Türkiye'de "metaverse" fırsatlarından faydalanması muhtemel kilit sektörler ise perakende ve e-ticaret, eğitim, kültür ve turizm, oyun ve e-spor olarak öne çıkıyor.

Açıklamada, toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, teknolojinin büyük bir hızla değiştiğini, bu durumun insan hayatına etkilerinin de görüldüğünü ifade etti. İnternetin bu değişimi hızlandırdığını, "metaverse"nin ise bu değişimin ulaştığı son nokta olduğunu vurgulayan Sayan, "Ancak bu değişim burada kalmayacak. 2035 ve ötesinde 'metaverse'nin daha da büyük ve heyecan verici kullanım alanlarını göreceğiz. "Metaverse", sosyalleşmeden ticarete, eğitimden sanata birçok noktada sonsuz imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'nin önderliğinde bu konularda çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu olanaklar hem yeni işletmelerin oluşmasına, hem de mevcut işletmelerde değişimine olasılık sağlayacak; başta oyun, e-ticaret, bankacılık ve perakende olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak. Bu aşamada şunu önemle ifade etmeliyim ki 'metaverse' birlikte geliştirilmeli ve sorumlu bir şekilde inşa edilmelidir. Eminim ki 'metaverse' ekonomisi gelecekte Türkiye'nin itici güçlerinden birisi olacak. Ülkemiz dijital oyunlar sektöründeki tecrübesini, eğitimli insan kaynağını, azmini 'metaverse' teknolojileri alanında da kullanacak ve dijital oyunlar alanında gösterdiği başarıyı ve yakaladığı ivmeyi tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde 'metaverse' teknolojileri alanında da gösterecektir."

-"Teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmayı hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında, teknolojik gelişmelerin, insanın sınırlarının ötesine geçme arayışıyla ortaya çıktığını kaydetti. "Metaverse"nin de bunun bir yansıması olduğunu vurgulayan Kacır, "Değişimin bizzat içinde olmak bir yandan adaptasyon gerektirse de bir yandan hayatı daha keyifli ve coşkulu yaşamak için bir fırsat sunuyor. Türkiye'de son dönemde bu alanda temel bir politika güdüyoruz, teknolojinin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmayı hedefliyoruz. Genç nüfusu göz önünde bulundurduğumuzda bu yeni alanlar için Türkiye çok büyük bir pazar olmak birlikte, sektörün büyük bir üreticisi olma potansiyeline sahip. Bu da Türkiye ekonomisi için önemli sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

-"'Metaverse' on yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacak"

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş da "metaverse"nin on yıl içerisinde 1 milyar kişiye ulaşacağını vurguladı. Türkiye'nin yüksek ve genç nüfusa sahip, büyüyen ve gelişmekte olan bir pazar olduğunu ifade eden Toptaş, verilerin, Türkiye'deki küçük işletmelerin yüzde 77'sinin 2021 yılında işletmelerini kurarken Facebook'tan faydalandığını gösterdiğini kaydetti. Toptaş, dünya genelinde ise 210 milyondan fazla insanın Facebook üzerinden Türkiye'deki bir işletmeyle bağlantı kurduğunu belirterek, "Bugün burada ülkemiz için yeni istihdam alanları ve iş fırsatları yaratma potansiyeli sunacak 'metaverse' kavramını derinlemesine konuşabildiğimiz bir alan yarattığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki on yıl içinde küresel olarak 3 trilyon dolardan ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de 360 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Biz de Meta olarak, Türkiye'nin 'metaverse'yi hızlıca benimsemesi ve bu alanda üretkenlik göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

xtopia kurucusu Lalin Akalan ise, "metaverse"nin bir anda gündemde olan bir kavram haline geldiğini, ilk defa gerçek zamanlı ve kolektif bir şekilde küresel bir ürün geliştirme sürecinde olunduğunu anlattı.

Program kapsamında düzenlenecek ikinci etkinlik olan Ancient Futures Sergisi 14 Ekim Cuma günü xtopia, Meta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Yaratıcı ekosistemden davetlilere özel etkinlikten öne çıkan çalışmalar arasında projection mapping, ışık performansı ve müzenin dış yüzeyini kaplayacak bir şiir enstalasyonu bulunuyor.