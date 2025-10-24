Haberler

MetaTechTR, Kitlesel Fonlama ile 54 Milyon TL Yatırım Aldı

Güncelleme:
3D yazıcı teknolojileri ve filament üretimi alanında faaliyet gösteren MetaTechTR, fonangels.com üzerinden gerçekleştirdiği kitlesel fonlama turunda 54 milyon 265 bin 452 lira yatırım aldı. Bu yatırımla, şirket hem iç pazardaki kapasitelerini artırmayı hem de küresel pazarlara açılmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3D yazıcı teknolojileri ve filament üretimi alanlarında faaliyet gösteren MetaTechTR, bu yatırımla hem iç pazardaki kapasitesini artırmayı hem de küresel pazarlara açılmayı hedefliyor.

Şirket, yüksek kaliteye sahip filament üretimiyle Türkiye'nin üretim kapasitesine katkı sağlarken, ihracat potansiyelini de artırmayı amaçlıyor. Şirketin yürüttüğü faaliyetler, yerli üretimi güçlendirmenin yanı sıra Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına da katkı sunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş paya dayalı kitle fonlama platformu olan fonangels.com platformu üzerinden sağlanan bu fonlama, MetaTechTR'nin global pazara açılma yolundaki adımlarını hızlandıracak ve Türk teknoloji sektörünü daha ileriye taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetaTechTR Kurucusu Muhammed Enes Tahiroğlu, MetaTechTR olarak, 3D yazıcı teknolojilerinin Türkiye'deki yayılımını hızlandırmak ve yerli üretimi desteklemek adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Platform üzerinden gerçekleştirdikleri bu büyük fonlamanın, girişimcilik dünyasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Tahiroğlu, "Yatırımcıların ilgisi ve güveni, bu alandaki büyümemize ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
