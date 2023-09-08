Metal Sanayi İhracatı Ağustos Ayında Arttı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ağustos ayında metal sanayi ihracat miktar endeksinin yükseldiğini bildirdi. Değer endeksi de artış gösterdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), haziran ve temmuz aylarındaki düşüşün ardından metal sanayi ihracat miktar endeksinin ağustos ayında 137,24 puana, değer endeksinin ise 158,19 puana çıktığını bildirdi.

İDDMİB, Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi (TR-METALENDEKS) ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziran ve temmuz aylarındaki düşüşün ardından metal sanayi ihracat miktar endeksi ağustos ayında 123,21 puandan 137,24 puana çıktı.

Metal sanayi ihracat değer endeksi de ağustos ayında 158,19 puana yükseldi. Artışın ihracatın miktar olarak büyümesinden kaynaklandığı açıklandı.

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi ağustos ayında sınırlı ölçüde düşerek, temmuz ayında 119,05 puan iken ağustos ayında 115 puan oldu. TL'deki düzeltme etkisi ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama sonucu fiyatların düşürülme baskısı yaşandığı ifade edildi.

Dünya metal fiyatlarında da ağustos ayında düşüşlerin olduğu belirtilen açıklamaya göre, ihracat birim fiyatları temmuz ayında 4,45 dolar/kg iken ağustos ayında 4,31 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Alt sektörlerde pazarlardaki farklı eğilimlerin sonucu olarak farklı gelişmelerin yaşandığı belirtilen açıklamada, talep tarafında belirsizliklerin aylar itibarıyla dalgalanmalar gösterdiği ifade edildi.

Metal sanayi ihracat endeksindeki yükselişe rağmen ihracat pazarlarında talebin zayıf kalmaya devam ettiği, ihracat birim fiyatlarının da baskı altında kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamaya göre, ihracatta ağustos ayında yaşanan artışa rağmen talepte kalıcı bir iyileşme olduğunu söylemek için henüz erken olduğu, yılın geri kalanında ihracat endekslerinin dış pazarlardaki talebin yavaşlaması ile şekilleneceği kaydedildi.

İDDMİB açıklamasında, 2023 yılı ilk yarısında deprem, seçim ve çalışma gün sayısının azalması gibi etkenler ile zayıflayan yurt içi siparişlerinin ağustos ayında da sınırlı ölçüde düştüğü belirtildi.

Birçok belirsizliğin kalkması ile temmuz ayında artan üretimin ağustos ayında yeniden gerildiği ifade edilen açıklamada, ağustos ayında nihai ürün stoklarının sınırlı ölçüde artışında ise iç ve dış pazardaki yavaşlamanın etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektör temsilcileri ve ihracatçıları için yol gösterici bilgiler üretmek için yapılan bu çalışma ile uzun vadede yıllara dair bilgi birikimi ve kurumsal ihracat hafızası oluşturuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.