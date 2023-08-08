Metal Sanayi İhracat Endeksi Temmuz Ayı Sonuçları Açıklandı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin yer aldığı 'TR-METALENDEKS' Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını duyurdu. Endeks sonuçlarına göre, temmuzda yurt dışında sıkı para politikalarının etkisi ile talepte yavaşlamalar daha belirgin hale gelirken büyük merkez bankaları hem faiz oranlarını artırdı hem de yeni faiz artışlarının önünü açık bıraktı. Metal sanayi ihracat birim fiyatı ise ortalamanın 2,15 katı olarak tespit edildi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin yer aldığı "TR-METALENDEKS" Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını duyurdu.

İDDMİB'den yapılan açıklamada, endeksin temmuz ayı sonuçlarına yer verildi.

İç ve dış pazarda hissedilir bir yavaşlama olduğuna dair işaretlerin varlığına dikkat çekilen endekste, ihracat sonuçları ve ihracatçılar ile yapılan anket sonuçlarının yavaşlamayı öne çıkaran ve örtüşen veriler ortaya konuldu.

Endeks sonuçlarına göre, temmuzda yurt dışında sıkı para politikalarının etkisi ile talepte yavaşlamalar daha belirgin hale gelirken büyük merkez bankaları hem faiz oranlarını artırdı hem de yeni faiz artışlarının önünü açık bıraktı.

Sıkılaşmaya bağlı olarak endeks döneminde görülen en hissedilir talep yavaşlamalarından biri ortaya çıktı.

Temmuzda ABD, Avro Bölgesi ve Çin'de sanayi PMI'ları da daralma aralığında kaldı.

İhracat birim fiyatları temmuz ayında talepteki yavaşlamaya ve ihracatın miktar olarak gerilemesine rağmen sınırlı da olsa artış gösterirken metal sanayi ihracat birim değer endeksi de temmuzda sınırlı ölçüde arttı.

Endeks temmuzda 119,05 puan oldu

Temmuz ayı sonuçlarına göre, haziran ayında 118,13 puan olan endeks, temmuzda 119,05 puan oldu. Bu sonuçla, ihracat pazarlarında fiyatların düşürülme baskısı artan şekilde yaşanmasına karşın birim fiyatlar yükseldi.

Temmuzda metal sanayi ihracatı ortalama birim fiyatı kilogram başına 4,45 dolar olurken, Türkiye'nin sanayi ihracatı ortalama birim fiyatı kilogram başına 2,07 dolar düzeyinde gerçekleşti.

Metal sanayi ihracat birim fiyatı ise ortalamanın 2,15 katı olarak tespit edildi.

Endeks sonuçlarına göre, metal ihracatı yılın ikinci yarısına düşüşle başladı, iki ay üst üste ihracat miktar olarak gerilerken bu gerileme ihracat pazarlarında zayıflamanın daha belirgin hale geldiğinin göstergesi oldu.

İhracatçılar ile yapılan anket sonuçlarına göre, temmuz ayında üretim maliyetlerinde önemli artış olduğu belirtilirken, bu artışta özellikle döviz kuru, ücret, vergi artışları ile akaryakıt zamlarının etkili olduğu kaydedildi.

Armatür ihracat birim fiyatı kilogram başına ortalama 6,32 dolarla zirveye ulaştı

Endeks verilerine göre 2023 temmuz ayında ihracatta miktar olarak düşüşler alt sektörlerde farklı gerçekleşti. Bakır, hırdavat ve mutfak eşyaları ihracat miktar endeksleri düşüşlerden daha çok etkilendi. Söz konusu 3 alt sektörde ihracat miktar endeksleri 2018 yılı ortalamasına yaklaştı.

Temmuzda, armatür ihracat birim fiyatı ise kilogram başına ortalama 6,32 dolarla zirveye ulaştı. Döküm ihracat fiyatları ortalama 5,89 dolar/kg ile ikinci sırada, mutfak eşyaları ihracat birim fiyatının ise ortalama 4,19 dolar/kg ile zirve fiyatlara yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu raporlamadaki amacın sektörlerin sayısal verilerini beklentisel verilerle daha kapsamlı değerlendirerek bir endeks oluşturmak ve bu kapsamda bilime, bilgiye dayalı politikalar üretmek olduğunu vurguladı.

Tecdelioğlu, genel bir analiz yaparak ihracatçı firmalara yön gösterip sürdürülebilir ihracatı sağlamanın, sektörü bekleyen fırsatlar ve risklere değinerek ihracatı kuvvetlendirmenin amaçları arasında olduğunu hakırlattı ve bu çalışmanın diğer sektörler için de örnek teşkil etmesini amaçladıklarını bildirdi.