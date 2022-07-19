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Meta ve WhatsApp, sözlü savunma yapacak

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
Meta ve WhatsApp, sözlü savunma yapacak

REKABET Kurulu'nca, kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili haklarında soruşturma yürütülen Meta Platforms (eski unvanı Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin sözlü savunma toplantısı, 23 Ağustos'ta yapılacak.

REKABET Kurulu'nca, kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili haklarında soruşturma yürütülen Meta Platforms (eski unvanı Facebook ) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin sözlü savunma toplantısı, 23 Ağustos'ta yapılacak.

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook şirketi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Rekabet Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre; soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 23 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.Ayrıca, Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi'nin, bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek ve bayilerce uyum sağlanmadığı takdirde çevrim içi satışları yasaklamak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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