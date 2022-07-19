Meta ve Madoka Turkey'in sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak - Haberler

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Meta ve Madoka Turkey'in sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Meta ve Madoka Turkey'in sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetlerinin sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak.

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetlerinin sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 23 Ağustos'ta saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 16 Ağustos'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı

Öte yandan, Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketinin, bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek ve bayilerce uyum sağlanmadığı takdirde çevrim içi satışları yasaklamak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

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