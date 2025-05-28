Meta, Instagram'da 'Genç Hesapları' projesini Türkiye'de kullanıma sundu

Meta, genç kullanıcılar için daha güvenli ve kontrollü bir çevrim içi ortam oluşturmayı amaçlayan "Genç Hesapları"nı tanıttı.

Meta'nın İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında tanıtılan Genç Hesapları, istenmeyen etkileşimlere ve zararlı içeriklere maruz kalmayı sınırlayarak Instagram deneyimini pozitif ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Kamu yetkilileri, ebeveynler ve içerik üreticilerini bir araya getiren toplantıya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Meta Başkan Yardımcısı, Global Güvenlik Başkanı Antigone Davis ve Meta Afrika, Orta Doğu Türkiye (Africa, Middle East, Turkey-AMET) Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye katıldı.

Meta, hem ebeveynleri hem de gençleri desteklemeyi amaçlayan yeniliklerle, sosyal medya platformlarını genç kullanıcıların yaşlarına uygun ve güvenli bir şekilde kullanabilecekleri yönde geliştiriyor.

Ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarını yönlendirme konusundaki artan endişelerini dikkate alan Meta, Genç Hesapları sayesinde bu ihtiyaçlara varsayılan güvenlik ayarlarıyla yanıt veriyor.

Güvenli ve yaşa uygun sosyal medya deneyimi

Genç Hesapları, 16 yaş altı kullanıcılar için "Direkt Mesaj (DM) Kısıtlamaları", "İçerik Filtreleri", "Hesap Gizliliği", "Ekran Süresi Hatırlatmaları" ve "Instagram Canlı Yayın Kısıtlamaları" gibi temel korumaları sunuyor.

Yıl içerisinde Türkiye'de geçerli olacak yeni bir özellikle, 16 yaş altındaki gençlerin ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açmaları mümkün olmazken, bu da canlı yayınlara yönelik ek bir koruma katmanı sağlayacak.

Koruma katmanları, gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurma ve ilgi alanlarını sağlıklı sınırlar içinde keşfetme özgürlüğü verirken, zarar görebilecekleri olası durumlardan korunmalarını sağlayan dengeli bir deneyim oluşturmak için geliştirildi.

Farklı ülkelerde daha önce uygulamaya konulan Genç Hesapları kapsamındaki ayarlar, 13-15 yaş arası gençlerin yüzde 97'si tarafından kullanılıyor.

Genç Hesapları'nın kullanıma sunulması, Meta'nın dijital dünyada ailelere daha fazla kontrol, gelişmiş korumalar ve çocuklarının güvende olduğunu bilmenin huzurunu sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

"Yapay zekadan yazılıma, siber güvenlikten, veri bilimine kadar uzanan geniş bir dijital evrenin tam ortasındayız"

Etkinlikte konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Karagözoğlu, sosyal medyada vakit geçirmenin, etkileşim halinde olmanın belli bir ölçüde eğlenceli olduğunu ancak bir de madalyonun diğer yüzünün olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, "Ülkemizde sosyal medya kullanıcı oranı nüfusun yaklaşık yüzde 70'i, gençlerde ise bu oran yüzde 92'ye kadar çıkıyor. Instagram, YouTube, TikTok gibi birçok platform en çok tercih edilenler arasında. Bu oranı biraz düşürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın gelişen ve değişen dijital dönüşümün bir parçası olduğunu aktaran Karagözoğlu, ancak bu durumun dijital dönüşümün tamamı olmadığına dikkati çekti.

Karagözoğlu, "İmam Gazali'nin 'Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder' sözünü önümüze alıp düşünüp cevizin içine doğru bir keşfe yol almamız gerekiyor. Yapay zekadan yazılıma, siber güvenlikten, veri bilimine kadar uzanan geniş bir dijital evrenin tam ortasındayız." diye konuştu.

Dijital dünyanın yalnızca bir eğlence platformu olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Karagözoğlu, bugün oyun platformlarının yarının iş dünyası olabileceğini, içerik tüketilen platformların gelecekte yönetilecek şirketlerin vitrinleri olabileceğini kaydetti.

Karagözoğlu, bundan dolayı meselenin yalnızca ekran süresi olmadığını, güvenli ve bilinçli büyüyen bir ekran kullanımının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu da gelecek nesillerin güvenle yetiştirilmesinde çok önemli. Bizim asıl görevimiz gençlere dijitalin aydınlık yönünü göstermek, güvenli, üretken, saygılı ve bilinçli bireyler olmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

Genç Hesaplar'ın da bu bilinçle şekillendirilmiş çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Karagözoğlu, 13-17 yaş arası gençlerin kullanabileceği, ebeveynlerin endişelerini dikkate alarak, gençlerin ilgi alanını korurken bilinçli bir dijital tüketici olmaları için geliştirilen yeni özelliğin, istenmeyen ya da uygunsuz içerikleri filtreleyerek yabancılarla etkileşime girme olasılığını sınırlandırdığını söyledi.

"BTK'da düzenlediğimiz güvenli internet günü etkinlikleriyle hem çocuklara hem de ebeveynlere yol gösteriyoruz"

Karagözoğlu, bu projenin Meta'nın kapsayıcı vizyonunun ve ortak çalışma çağrısının da bir ifadesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizler de BTK eliyle çocuk ve genç dostu bir dijital ekosistem oluşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Güvenli internet hizmeti uygulamamız bunlar arasında en güçlü yol arkadaşımız. Sayesinde aileler çocukları için daha güvenli bir internet deneyimi sağlayabiliyor, çocuk profili ya da aile profili gibi seçeneklerle zararlı içeriklere erişimi sınırlandırabiliyor, böylece küçük yaştaki kullanıcıların uygunsuz içeriklere maruz kalmasının önüne geçiliyor, üstelik tamamen ücretsiz. Hep birlikte daha güvenli bir internet temasıyla BTK'da düzenlediğimiz güvenli internet günü etkinlikleriyle siber zorbalıktan kişisel veri güvenliğine, dijital bağımlılıktan sosyal medya mahremiyetine kadar birçok başlıkta hem çocuklara hem de ebeveynlere yol gösteriyoruz."

Gelişen dijital dünyada çocuklar için riskler kadar fırsatların da olduğuna değinen Karagözoğlu, yazılım dünyası ve yapay zeka gibi dönüşümün önemli parçalarının da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karagözoğlu, genç neslin sadece sosyal medyada vakit geçiren değil, medyayı inşa eden, algoritmaları yöneten, teknolojileri geliştiren bireyler olmalarını istediklerini belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu noktada milli teknoloji hamlemizle yerli ve milli üretimle birlikte dijital çağın ve teknolojinin aktif üreticisi olan genç bir nesil hedefi var. Tüm bu çabayı kendi değerlerimizle ve stratejimizle yoğurmak ise vizyonun ruhunu oluşturuyor. Bu hamle yalnızca bir kalkınma meselesi değil. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve toplumsal refahımızın da teminatı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, milli teknoloji hamlemizle geleceğe hazırız. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek yerli yazılımlardan haberleşme sistemlerine, mikroçiplere, yapay zeka algoritmalarından uzay teknolojilerine kadar her alandan kendi kaynaklarımızla üretmeyi, geliştirmeyi ve ihraç etmeyi hedefliyoruz. Her bir yerli ürün bağımsızlığımızın en somut teminatı."

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil de Genç Hesapları projesinin, temel gizlilik ayarlarının ötesine geçen daha güçlü güvenlik önlemleri sunma taahhütlerinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yeşil, "Ebeveynlere daha fazla kontrol imkanı sunarken gençleri zararlı içeriklerden koruyarak, ayarları sürekli değiştirmek zorunda kalmadan güvenli bir dijital ortam oluşturuyoruz. Bu proaktif yaklaşım, ebeveynlere ve gençlere dijital dünyada daha sağlam bir temel sunmayı amaçlıyor." değerlendirmesini yaptı.