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Meta'dan Yatırım ve Ödeme Dolandırıcılıklarına Karşı Yeni Önlemler

Meta'dan Yatırım ve Ödeme Dolandırıcılıklarına Karşı Yeni Önlemler
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Meta, çevrim içi dolandırıcılıklara karşı aldığı önlemleri ve kullanıcıları korumaya yönelik önerilerini paylaştı. Yatırım ve ödeme dolandırıcılıklarına karşı güvenlik araçları ve dikkat edilmesi gereken ipuçları açıklandı.

Meta, çevrim içi dolandırıcılık karşıtı çalışmaları kapsamında, yatırım ve ödeme dolandırıcılıklarından korunmaya ilişkin önerileri ile platformda sunulan güvenlik araçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım dolandırıcılıkları, genellikle şirket hisseleri, kripto para, gayrimenkul veya değerli metaller gibi varlıklar üzerinden hızlı ve risksiz kazanç vaadiyle insanların karşısına çıkabiliyor.

Dolandırıcılar, insanlara sosyal medya, e-posta, mesajlaşma uygulamaları veya telefon yoluyla ulaşarak "özel yatırım fırsatları" sunabiliyor ya da "ücretsiz yatırım eğitimlerine" davet ederek sonunda pahalı koçluk hizmetleri için ödeme yapmaları yönünde baskı kurabiliyor.

Ödeme dolandırıcılıkları da sık kullanılan başka bir yöntem olurken, dolandırıcılar, Facebook Marketplace gibi platformlarda kendilerini gerçek satıcı gibi göstererek ürün teslim edilmeden önce ödeme talep edip, ortadan kaybolabiliyor.

Başka bir yaygın yöntem ise kurbanın hem üründen hem de parasından olmasıyla sonuçlanabilen, sahte bir makbuzla fazla ödeme yaparak iade talebinde bulunulması olabiliyor.

Kullanıcıların güvende kalmasına yardımcı olmak için yatırım ve ödeme dolandırıcılıklarını tanımaya yönelik içgörüler ve ipuçları paylaşan şirket, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmeye yardımcı olmak için platformda bulunan güvenlik araçlarına dikkati çekiyor.

"Yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilere para gönderin"

Şirketin kullanıcıların güvende kalmasına yardımcı olmak için geliştirdiği dolandırıcılık karşıtı araçlar arasında, "Marketplace Messenger uyarıları", "tanınmış kişiler için video ile doğrulama özelliğiyle dolandırıcılıklara karşı koruma ve hesap kurtarma" ile "gizlilik ayarları kontrolü" yer alıyor.

Önlemlerin yanı sıra kullanıcıların bu tür dolandırıcılıkları fark etmesine yardımcı olacak temel ipuçlarını da paylaşan şirket, bunları "Yatırım tavsiyesi alırken dikkatli olun", "Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek değildir" ve "Yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilere para gönderin" şeklinde sıralıyor.

Organize dolandırıcılık girişimlerine karşı aktif önlemler alan şirket, 2024'ün başından bu yana Myanmar, Laos, Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler'de faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezlerine bağlı 7 milyondan fazla hesabı tespit ederek kaldırdı.

Martta ise Hindistan ve Brezilya'daki kullanıcıları hedef alan koordineli dolandırıcılık kampanyalarının parçası olan 23 binden fazla Facebook sayfası ve hesabı kapatıldı.

Dolandırıcıların, faaliyetlerini genellikle tek bir platformla sınırlamadığına işaret eden Meta, dünya çapında işbirlikleri yaparak dolandırıcılıkla mücadele çabalarını genişletiyor.

Aynı zamanda şirket, insanların dolandırıcılıkları tanımasına ve bunlardan korunmasına yardımcı olmak için dünya çapında eğitim çalışmalarına yatırım yapıyor.

Kamu kuruluşları, yetkililer ve içerik üreticileriyle yapılan işbirlikleri sayesinde, farklı bölge ve kitlelere yönelik farkındalık kampanyaları hayata geçiriliyor.

Bu girişimler, iki faktörlü doğrulama gibi basit koruma önlemlerini teşvik etmeyi ve çevrim içi güvenlik rehberliğini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan şirket, dolandırıcılık, kimlik avı ve sahtekarlık girişimlerini daha etkili şekilde tespit edip önlemeye yardımcı olacak yapay zeka destekli araçlara erişim sağlayan "Llama Defenders Programı"nı başlattığını da duyurdu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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