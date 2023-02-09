MET-GÜN Enerji işçileri, 18 yaşında bir genci enkazdan sağ çıkardı

Deprem bölgesine kurtarma araçları, iş makineleri ve insan gücü gönderen firmalardan biri de MET-GÜN enerji oldu. Depremin ilk gününden beri kurtarma çalışmalarına katılan MET-GÜN Enerji işçileri, Elbistan'da 18 yaşında bir genci sağ olarak göçük altından çıkardı.

Yüzyılın felaketinde toplumun her kesimi seferber oldu. Deprem bölgesinde önemli yatırımları olan MET-GÜN Enerji, ilk günden itibaren çalışmalarına ara vererek tesislerini ve çalışanlarını depremzedelerin hizmetine sundu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ ve Hatay'daki şirkete ait tesisler ve şantiyeler depremzedelere hizmet vermek için hazırlıklarını ilk gün yaparak çalışmalara başladı.

BÜTÜN İŞÇİLERİNİ AFAD VERMEK İSTEDİ

OdaTV'den Masum Gök'ün haberine göre şirket, depremin ilk günü AFAD yetkilileriyle görüşerek arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bölgedeki bütün işçilerini bu alanlara sevk etmek istedi. Ancak ilk baştaarama-kurtarma çalışmalarından anlayan kişilere ihtiyaç duyan AFAD MET-GÜN'den 200 işçiyi çalışmalara kattı.

Şirketin bu konuda yetkin 200 işçisi ara vermeden çalışmalara devam ediyor. MET-GÜN Enerji işçileri ve AFAD çalışanlarıElbistan'da 18 yaşında bir genci sağ olarak göçük altından çıkardı.

ÇALIŞANLARA 2 İKRAMİYE MAAŞ

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yardım kampanyasında şantiye ve tesislerini depremzedelere açan MET-GÜN çalışanlarına da 2 ikramiye maaş verdi. İsteyen çalışanın bunu deprem kampanyasına da bağışlayabileceğini açıkladı. Ayrıca, enkaz çalışmalarından sonra başlayacak olan toplu konut projelerini de ücretsiz yapacaklarınıaçıkladılar.

ŞANTİYELER YARDIM MERKEZİ OLDU

MET-GÜN'ünbölgedeki tesis ve şantiyeleri şirket merkezi ile koordineli bir şekilde yardım merkezilerine dönüştürüldü veher gün yapılan çalışmalar rapor halinde şirket yöneticilerine sunularak dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmekte.

Bu çalışmalardan bazıları şöyle:

Gaziantep: 500 kişi barınmakta, 300 adet battaniye, 110 adet yatak, 300 adet elektrikli soba, 60.000 adet kumanya ve günlük olarak da şantiye mutfağından 15.000 kişilik yemek çıkmakta. Öte yandan Gaziantep'teki çadırkentin bütün elektrik altyapısı da yapıldı.

Adana: Şantiyede 208 misafir, her gün üç öğün 500 ile 4.000 kişilik yemek ve 12 ton çelik viyadük tamiri için ayrıca makine desteği.

Elazığ: 60.000 adet kumanya gönderildi.

Hatay: Çeşitli malzemeler makine ve mutfak yardımı.Hatay Havalimanı'nın tamiri için makine desteği.

Deprem bölgelerine kamp kurmak için 2 bin konteynır siparişi verildi.

İSPANYA SEFERBER OLDU

MET-GÜN'ün İspanya'daki Hard Rock Hotel de Büyükelçilikle koordineli şekildeTürkiye'ye yardım kampanyasının merkezi oldu.

Şirket, İspanyol radyo kanallarına duyurular vererek, Türkiye'ye yardım çağrısı yaptırdı. Bunu duyup yardım yapmak isteyen İspanyollar otel binasına ellerinde yardım kolileriyle geldi.