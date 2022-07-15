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Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi

AA - Emrah Oktay - Ekonomi
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Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra turuncu-lacivertli kulüple sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bir dizi teste tabi tutuldu.???????

AA / Emrah Oktay - Ekonomi

Fenerbahçe Başakşehir Mesut Özil Ekonomi Haberler

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