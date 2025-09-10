MESS Yarınım Burs Programı ile 10 Yılda 50 Bin Genç Meslek Lisesine Ulaşıldı

TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası, MESS Yarınım Burs Programı ile 10 yılda 50 bin meslek liseli gence ulaştı. Program, MESS üyesi şirketlerin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin artmasına ve genç istihdamının desteklenmesine katkı sağlıyor.

Sendikadan yapılan açıklamada 'Yeni Nesil Sendikacılık' vizyonuyla hareket edildiği, sosyal fayda anlayışıyla hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürdükleri ifade edildi. MESS öncülüğünde kurulan MESS Eğitim Vakfı'nın da bu vizyon doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik projeleri ile deprem bölgesindeki meslek liseli öğrencilere destekleriyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sundukları aktarıldı.

MESS Eğitim Vakfı'nın burs programı MESS Yarınım ile MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim gören çocuklara karşılıksız burs desteği sunduğu belirtildi. 10'uncu yılını kutlayan MESS Yarınım Burs Programı'nın burs desteğiyle şimdiye kadar Türkiye genelinde 50 bin gence ulaşıldığı dile getirildi. Türkiye'deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir MESS Yarınım bursiyeri bulunduğu ifade edildi.

Sendika açıklamanın devamında "Genel eğilimde mesleki eğitimdeki öğrenci sayıları azalırken, MESS Yarınım Burs Programı metal sektörüne olan ilgiyi artırarak hem sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt veriyor hem de gençlerin geleceğine istikrarlı ve sürdürülebilir bir katkı sunuyor" bilgisine yer verdi.

'BURSİYERLERİMİZ, YARININ GÜÇLÜ VE REKABETÇİ METAL ENDÜSTRİSİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR'

Konuya ilişkin değerlendirme yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "MESS Mesleki Eğitim Burs Programımızla 10 yılda ülkemizin dört bir yanından 50 bin bursiyerimize burs desteği sağladık. Memnuniyetle görüyoruz ki MESS üyelerimizin çalışanlarının çocukları eğitim tercihlerinde giderek daha fazla metal alanlarını seçiyor. MESS Mesleki Eğitim Bursu'nun başladığı ilk yıllarda bursiyerlerin yüzde 35'i metal sektörüne yönelik alanlarda eğitim görürken, bu oran her yıl düzenli olarak artarak 2024-2025 döneminde yüzde 60 seviyelerine kadar yükseldi" dedi.

Akkol, "Bu dikkat çekici artış, sadece bir istatistik değil; yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın göstergesi. Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor. Mesleki eğitimi güçlendirmeye ve nitelikli iş gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.