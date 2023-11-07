Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dördüncü oturum tamamlandı. Taraflar 14 maddeyi görüştü ve 5 madde kabul edildi. Toplantının bir sonraki oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

MESS ve Türk Metal arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dördüncü oturum tamamlandı.

MESS'in İstanbul Ofisindeki görüşmelerde taraflar 14 maddeyi görüştü. Toplantıda, "fazla çalışmalar", "işe alınma", "toplu işçi çıkarma", "teşkilatlanma" ve "MİDS Sisteminin yenilenmesi için çalışma yapılması"nı içeren 5 madde Türk Metal Sendikasının teklif ettiği haliyle kabul edildi.

Böylece müzakereler boyunca anlaşılan toplam madde sayısı 52'ye yükselirken, bir sonraki toplantının 22 Kasım'da yine MESS'in İstanbul Ofisinde yapılması kararlaştırdı.