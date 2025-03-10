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Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücü 3 Milyona Ulaştı

Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücü 3 Milyona Ulaştı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını duyurdu ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine devam edileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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