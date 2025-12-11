"Mesleki Eğitimde Ankara Modeli Protokolü", mesleki eğitim-reel sektör işbirliğine odaklanacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektör ve mesleki eğitimin temsilcileri arasında imzalanan "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli Protokolü" ile nitelikli iş gücü ve istihdam sorununu çözmek için yola çıktıklarını, üreten gençler yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Oda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gazi ve OSTİM Teknik üniversiteleri arasında, ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirilen törende "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli Protokolü" imzalandı.

Protokolle, Ankara'da nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için istihdam, eğitim ve sektörler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve eğitim sisteminin sektörlerde yaşanan gelişmelerle uyumlaştırılması hedeflendi.

"Staj ve istihdam kapılarını açacağız"

Baran, programda yaptığı konuşmada, bu işbirliğinin, Ankara'nın nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesini güçlendirecek ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek güçlü bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak, okullarda verilen teorik bilginin, iş hayatının gerektirdiği pratik becerilere dönüşmesine katkı sunmak için yola çıktıklarını vurgulayan Baran, Ankara'nın üretimden ticarete, sağlıktan turizme, eğitimden teknolojiye kadar ekonomik alanda güçlü bir merkez durumuna geldiğini bildirdi.

Baran, sektörlerin karşılaştığı en önemli eksikliğin ise nitelikli iş gücü olduğuna dikkati çekerek, "Pek çok üyemiz ve sanayicimiz, aranan teknik yeterliliğe sahip personel bulmakta zorlanıyor. Bu durum, firmalarımızın büyümesinin yanı sıra ülkemizin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'nin, mesleki eğitim ve reel sektör işbirliğinde yeni bir ekosistemin inşasında öncü olacağına inandıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Savunma, medikal, yazılım gibi şehrimiz ekonomisini geliştirecek öncelikli alanları belirleyerek, bu alanlarda uzmanlaşmış iş gücü yetiştirmek, gençlerimize ve ailelerine, mesleki eğitimin bir çıkmaz sokak değil, parlak bir kariyer yolu olduğunu göstermek istiyoruz. Bu işbirliğiyle, nitelikli iş gücü ve istihdam sorununu çözmek için yola çıkarken gençlerimizin üreten, katma değer yaratan ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine de katkı sağlayacağız. ATO olarak iş dünyamızın talep ve beklentilerini doğrudan eğitim kurumlarına aktaracak, staj ve istihdam kapılarını açacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler, reel sektörün laboratuvarı durumundayız."