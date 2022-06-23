Mesleki eğitim ve istihdam projesinde iş birliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, istihdam imkanlarını artırmak ve sektörlere yönelik nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla Sosyoekonomik Sürdürülebilirlik ve Güçlendirme Programı (SES) çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü imza törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, WFP Türkiye Ülke Direktör Vekili Margie Rehm, WFP Program Müdürü Faruk Acar, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, GSO Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Çalı, WFP İletişim Müdürü Sevda Yüzbaşıoğlu, WFP Gaziantep Program Sorumlusu Feride Yıldırım, WFP Gaziantep Program Sorumlusu Cemil Mahli ve WFP Gaziantep Bölge Müdürü Asuman Tutal katıldı.

Protokol çerçevesinde imalat sektörüne yönelik gerçekleşecek pilot uygulamada katılımcılara, kaynakçılık ve dış ticaret ofis elemanı alanlarında 2,5 ay süre ile mesleki eğitimler verilecek.

Eğitim boyunca katılımcıların, yemek, yol, eğitim ücreti, kaza sigortası, sarf malzemesi ve eğitim dokümanları proje çerçevesinde karşılanacak. Eğitimlerin sonunda mezun olan kişiler firmalarda istihdam edilmeleri sağlanacak ve istihdam eden firmalara 3 ay boyunca maaş desteği verilecek.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin ve istihdamın önemine vurgu yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, WFP ile birlikte gerçekleştirilecek proje çerçevesinde verilecek olan mesleki eğitimlerin sektörlerde kalifiye elaman ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde uygulanması ve sürdürülebilir olmasını amaçladıklarını söyledi.

Ünverdi, proje ile işletmelerin uygun standart ve yeterliliklerde işgücü yetiştirmelerine ve kapasite artırımlarına katkı sağlanacak ve istihdamın artması konusunda da önemli bir yol kat edilmesine destek olunacağını sözlerine ekledi.

WFP Türkiye Direktör Vekili Margie Rehm de bir yandan insanlara iş bulmaları için yardım ederken diğer taraftan iş dünyasının da ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü sağlayacak olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Rehm, "Proje ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin başarılı olacağına inanıyorum. Bu iş birliğinin aynı zamanda genişleyebilir olmasına da önem veriyoruz. O yüzden birinci fazdan sonra ihtiyaçları daha iyi analiz ederek buna göre projeyi büyütme yolunda ilerlemek istiyoruz. Proje çerçevesinde eğitim alacak olan katılımcılara başarılar diliyor, firmalar ile uyum içerisinde birliktelik sağlanmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi