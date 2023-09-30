MESKİ, Mersin'de Asfalt Tamiratı İşlerine Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından asfalt tamiratı işlerine devam ediyor. MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde toplam 129 bin 845 ton sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirerek Mersin'in üstyapısını yenilemektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarının sonrasında gerçekleştirdiği asfalt tamiratı işlerine devam ediyor. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde toplam 129 bin 845 ton sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren MESKİ, Mersin'in önce altyapısını sonrasında ise üstyapısını titizlikle yeniliyor.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Asfalt Şube Müdürlüğü, bakım-onarım faaliyetleri, deplase veya rehabilitasyon çalışmaları sonrasında bozulan yolların kaplamasını, asfalt tamiratını ve yama işlerini sürdürüyor.

MESKİ, Akdeniz İlçesi Hebilli Mahallesi'nde 6 bin 563 ton, Esenli Mahallesi'nde 7 bin 718 ton, Evrenli Mahallesi'nde 2 bin 267 ton, Camili Mahallesi'nde bin 500 ton, Toroslar İlçesi Sağlık Mahallesi'nde 640 ton, Korucular Mahallesi'nde 876 ton, Doruklu Mahallesi'nde 555 ton, Dalakderesi Mahallesi'nde 5 bin 56 ton, Ayvagediği Mahallesi'nde bin 720 ton ve Çağdaşkent Mahallesi'nde bin 200 ton, Tarsus İlçesi Boztepe Mahallesi'nde bin 227 ton, Dedeler Mahallesi'nde 300 ton, Çevreli Mahallesi'nde 340 ton olmak üzere toplam 29 bin 962 ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. Böylece MESKİ, 1 Mart 2022 tarihinden bu yana Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde toplamda 129 bin 845 ton asfalt kaplama çalışmasını tamamlamış oldu.

Ayrıca, TEKSİN (ALO 185 Çağrı Hattı) üzerinden vatandaş ve birimlerden gelen talepleri de toplayan MESKİ, ilgili bölgelere müdahale ediyor, vatandaşların taleplerini hızlıca çözüme kavuşturuyor.

GÖRGÜLÜ: "MAHALLEMDE SUSUZ EV KALMADI"

Esenli Mahalle Muhtarı Feyyaz Görgülü, "1980 yılından kalma su şebekemizi MESKİ muazzam bir şekilde tüm şebekelerimizi değiştirerek, evlerimize, saatlerimize kadar sıfır borular çekti. Köyün üst başında su basmayan 7-8 tane eve hidrofor takılarak şu anda mahallemde mükemmel sıfır şekilde susuz ev kalmadı. Üstyapısı da asfalt ve parke olmak üzere çok harika bir şekilde bitti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, MESKİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum" dedi.

BAŞEREN: "VATANDAŞLARIMIZA HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Asfalt Şube Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Barış Başeren, "MESKİ Genel Müdürlüğü olarak 1 Mart 2022'den beri altyapı çalışmaları sonrasında tahrip edilen yol kaplama onarımlarını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Asfalt Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Hali hazırda hem yüklenici ekiplerle hem de kendi ekiplerimizle birlikte Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erdemli'den Anamur'a kadar sözleşmesi imzalanan yapım işiyle birlikte Mersin'in tüm ilçelerinde yol kaplama onarımlarının gerçekleştirilmesiyle vatandaşlarımıza hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.