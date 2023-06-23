MESKİ, Entegre Yönetim Sistemi dış denetimini başarıyla tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' kapsamında yapılan dış denetimi başarıyla tamamlayarak belgelendirildi. Bu kapsamda 5 standarttan belgelendirmeye hak kazanan MESKİ, hizmette kalite standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' kapsamında yapılan dış denetimi başarıyla tamamlayarak belgelendirildi. Bu kapsamda 5 standarttan belgelendirmeye hak kazanan MESKİ, hizmette kalite standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından hizmet alanındaki tüm birimlerin incelendiği dış denetimi başarıyla tamamlayan MESKİ Genel Müdürlüğü, 'Entegre Yönetim Sistemi' kapsamındaki dış denetimden başarıyla geçerek; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile belgelendirildi.

Denetmenler, yapılan kapanış toplantısıyla tetkik sürecini değerlendirdi. Toplantıda gözlemlerini paylaşan denetmenler, yöneticilere teşekkürlerini ileterek tüm MESKİ çalışanlarının kendilerine sağladıkları bağımsız ve profesyonel denetim ortamından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.