MESKİ, 1 Yılda 65 Bin Hanenin Elektrik İhtiyacına Eşdeğer Enerji Üretti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Biyogaz Enerji Santrallerinden 1 yılda 65 bin 939 hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına eşdeğer, toplam 9 milyon 890 bin kilovatsaat (kWh) enerji üretti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Biyogaz Enerji Santrallerinden 1 yılda 65 bin 939 hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına eşdeğer, toplam 9 milyon 890 bin kilovatsaat (kWh) enerji üretti.

Dünyanın en temiz ve güvenilir yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini kullanan MESKİ, tesislerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretme hedefiyle faydalı yatırımlar yapmaya devam ediyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, enerji tasarruf sağlamak amacıyla Toroslar, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde bulunan su depolarında, 2.82 megawatt peak (MWp) gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri kurarak, bu tesislerdeki enerji tüketimlerinin tamamına yakınını güneşten karşılamaya başladı.

YAKLAŞIK 12 BİN AĞACIN HAYATI KURTARILDI

Enerji tüketimindeki yenilenebilir ve temiz enerji oranını artırmayı amaçlayan MESKİ, 2 adet atıksu arıtma tesisinde bulunan toplam 2 bin 700 kilovat kurulu gücü olan Biyogaz Enerji Santralleri ile enerji ihtiyacını karşılıyor. MESKİ, 1 yılda yaklaşık 65 bin 939 hanenin bir aylık elektrik ihtiyacına eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Üretilen enerji ile toplam 4 bin 866 ton karbondioksit salınımının engellenmesiyle, 11 bin 840 ağacın hayatı da kurtarılmış oldu.

Enerjinin verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken MESKİ, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi, Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ve Toroslar ilçesinde bulunan 3 içme suyu terfi istasyonunda, yaklaşık 12 megavat Güneş Enerjisi Santralleri kurmayı planlıyor. 2023 yılında hayata geçirecek projelerle, kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 15 MWp'e çıkarmayı hedefleyen MESKİ, bu sayede toplam tüketiminin yaklaşık yüzde 18'ini, yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilecek.