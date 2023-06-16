Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

İlçede üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Güldoğan, "Daha çok yatırım ve daha çok istihdamla Merzifon OSB, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu vurgulayan Güldoğan, OSB'yi daha ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, istihdam konuları, yatırım talepleri ve OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.