Merzifon Kaymakamı OSB'de İncelemelerde Bulundu

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Güldoğan, fabrikaları gezerek yetkililerle görüşüp üretim kapasitesi ve istihdam konularında bilgi aldı. Sanayi alanında gelişmeleri desteklediklerini belirten Güldoğan, yatırımcılarla sık sık bir araya gelip taleplerini dinlediklerini ve yeni iş sahaları oluşturmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Osb bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Güldoğan, üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam konularında bilgiler aldı.

Güldoğan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Merzifon'un sanayi alanında hızlı bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Güldoğan, "İlimiz ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Merzifon'da sanayi alanında da önemli işler başarılıyor. Bu çalışmaların daha ileriye götürülmesi, yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldoğan, sanayi kuruluşlarının hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.