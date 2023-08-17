Merzifon'da 2023 Özel İdare Yatırım Programı kapsamında asfalt çalışmaları devam ediyor

Merzifon ilçesinde, 2023 yılı Özel İdare Yatırım Programı kapsamında asfalt çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, köy yollarının standardının artmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebileceğini belirtti.

Merzifon ilçesinde, 2023 yılı Özel İdare Yatırım Programı kapsamında asfalt çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki köylerde sathi asfalt kaplama çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, köy yollarının standardının artmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebileceğini belirtti.

Vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Acar, "Yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yakından takip ederek, köy yollarımızda sathi asfalt kaplama programlarımızı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde devam eden işlerimizi de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz. Köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.