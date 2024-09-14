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Mersinli Balıkçılar Vira Bismillah Dedi

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Mersin'deki balıkçılar, yarın gece sezonun açılışı için son hazırlıklarını tamamlayarak teknelerini denize indirmeye hazırlanıyor. Akdeniz'de balıkçılığı ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülen bölgede, balıkçılar bu sene umutlu.

Ege ve Karadeniz'de sezonun açılmasının ardından Mersin'deki Akdenizli balıkçılar da son hazırlıklarını tamamlayarak yarın gece 'Vira Bismillah' diyecek. Akdenizli balıkçılar, teknelerinin son bakımlarını yaparken bir taraftan da ağlarının hazırlayarak umutla sezonun açılmasını bekliyor.

321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de de balıkçılık da ciddi bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersinli balıkçılar da, tekneleri ile ekmeğini denizden çıkartarak hem kendileri kazanıyor, hem de vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketmesini sağlıyor. Eğe ve Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan sezon Akdeniz'de ise yarın gece yarısı başlıyor. Av yasağının sona ermesine bir gün kala balıkçı barınaklarında balıkçılar, teknelerinin son bakımlarını gerçekleştiriyor. Bakımları tamamlanan tekneler deniz indirilirken, ağlar ve motorlar da el den geçiriliyor. Balıkçılar bu yıl sezonun başlaması ile ilk aylarda çıkacak balık çeşitlerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Hazırlıklara devam ettiklerini belirten balıkçı teknesi kaptanlarından Gültekin Işık," Karadeniz 1 Eylül'de başladı, bizim sezonda 15 Eylül'de başlıyor. İnşallah Karadeniz gibi de bereketli olur, umudumuz bu" dedi.

Hazırlıkların bitme aşamasına geldiğini kaydeden Işık, önce teknelerin ardından da ağların bakımlarını yaptıklarını aktardı. Özellikle ilk haftalar da karides avladıklarına da dikkat çeken Işık, ardından da gümüş, barbun gibi balıkların avlanacağını sözlerine ekledi.

Tekne sahiplerinden Cafer Eren," Teknemizin ve ağlarımızın bakımını yaptık, gemicilerimizi hazırladık. Teknemizi de 2 gün içinde indireceğiz. Bütün hazırlıklarımız bitmek üzere. Hem balıkçılar için, hem tüketiciler için güzel bir sezon olur inşallah" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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