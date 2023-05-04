Mersin Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 897 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 897 aile yararlandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Halk Kart'tan bu ay 897 aile yararlandı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan 300 TL'lik tutarla alışverişlerde indirim uygulayan anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. Yenişehir Halk Kart ile bu şekilde yerel esnafa da destek sağlanıyor.