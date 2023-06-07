Mersin Valisi Altyapı Projeleri Hakkında Bilgi Aldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ile bir araya gelerek, Mersin'de devam eden altyapı projelerinin son durumları hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner bir araya gelerek, Mersin'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İlbank Genel Müdürlüğü destekleri ile devam eden altyapı projelerinin son durumları hakkında bilgiler aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Mersin Valiliğinde gerçekleştirilen görüşmede Vali Ali Hamza Pehlivan, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner'den Mersin'de devam eden alt yapı yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı. Bu çerçevede, İller Bankasının, Avrupa Birliği ve MESKİ Genel Müdürlüğü ile müştereken yürüttüğü projeler olan, 'Akdeniz ilçesi Toroslar-Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Projesi', 'Mezitli İçmesuyu Şebeke, Depolar, Depolar arası Bağlantı Hatları, Pompa İstasyonları ve Elektrik İşleri İnşaat İşi', 'Erdemli ilçesi Tömük-Arpaçbahşiş Mahallesi Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi' değerlendirildi. Ayrıca İller Bankasının kredi desteği sağladığı, MESKİ ile birlikte yürütülmekte olan ve 52 kilometresi tamamlanan, toplam 70 kilometre uzunluğundaki Gülnar içme suyu yapımı işindeki son durum ve kalan 18 kilometrenin yapım süreci hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - MERSİN