Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KOSGEB Mersin İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Mersin İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Pehlivan, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla hizmet veren KOSGEB İl Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetler, desteklenen ve planlanan projeler hakkında İl Müdürü Danyal Peker'den bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Pehlivan, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı çerçevesinde ilimiz genelinde 2021 yılında 141 işletmeye 4 milyon 170 bin 624 TL, 2022 yılında bin 540 işletmeye 216 milyon 180 bin TL, 2023 yılında ise 172 işletmeye 20 milyon 180 bin TL olmak üzere toplam bin 853 işletmeye 240 milyon 530 bin 624 TL tutarında geri ödemeli destek verilmiştir. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde ise 2021 yılında bin 365 işletmeye 37 milyon 363 bin 324 TL, 2022 yılında bin 262 işletmeye 29 milyon 95 bin 338 TL, 2023 yılında 790 işletmeye 22 bin 731 bin 902 TL olmak üzere toplam 3 bin 417 işletmeye 89 milyon 190 bin 564 TL tutarında hibe destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. KOSGEB Mersin İl Müdürlüğü, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerden dolayı zarar gören KOSGEB Hatay İl Müdürlüğünün yürüttüğü iş ve işlemleri devralarak 6 ay süresince sürdürmüş ve işletmelere destek sağlamıştır. KOSGEB destek programlarına tüm başvuru, onay ve ödeme talep işlemleri e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır" dedi.

Vali Pehlivan'a ziyaretinde Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök eşlik etti. - MERSİN