Üye Girişi
Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan: 2024 yılında 16 bin kişi işe yerleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, istihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 547'si engelli olmak üzere yaklaşık 16 bin kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, istihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 547'si engelli olmak üzere yaklaşık 16 bin kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Valimiz Pehlivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada istihdam konusunun önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, devletin sağlamış olduğu imkanlar, teşvikler, mesleki eğitime ilişkin hususlar, istihdamı arttırmaya yönelik özel sektör yatırımları, mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması, istihdam kurulu toplantılarında alınan kararların tatbiki ve takibi, saha çalışmaları, iş arayanlarla işverenlerin bir araya getirilmesi, bu bağlamda yakın ilgi, iletişim ve koordinasyon sayesinde istihdam sayılarında her geçen gün önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılının ilk 7 ayında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, "İstihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılının ilk ayında 11 bin 970 iş yeri ziyaret edilmiş ve danışmanlık kapsamında toplam 40 bin 995 vatandaşımız ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 16 bin kişi işe yerleştirilmiştir. Bu kapsamda 547 engelli kardeşlerimiz de işe yerleştirilmesi sağlanmıştır. 2024 yılında İşbaşı Eğitimi Programları (İEP) kapsamında 206 adet program açılmış, programdan 161 erkek, 243 kadın olmak üzere toplamda 404 kişi faydalanmıştır. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 32 program açılmış, programdan yararlanan 164 kişi faydalanmıştır. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında ise 38 adet program açılmış, programdan bin 532 erkek, 4 bin 147 kadın olmak üzere toplam 5 bin 679 kişi faydalanmıştır" dedi.

Mersin'in işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak amacıyla yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca, kadın istihdamını artırmak ve inşaat sektöründeki işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen 'Kadın İstihdamı Projesi'ne ilişkin sunum yapıldı. Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il müdürleri, oda, birlik ve OSB'lerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Vali Pehlivan, esnafları ziyaret etti hasbihalde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Hamza Pehlivan Mersin Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title