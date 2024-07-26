Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan: 2024 yılında 16 bin kişi işe yerleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, istihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 547'si engelli olmak üzere yaklaşık 16 bin kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Valimiz Pehlivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada istihdam konusunun önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, devletin sağlamış olduğu imkanlar, teşvikler, mesleki eğitime ilişkin hususlar, istihdamı arttırmaya yönelik özel sektör yatırımları, mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması, istihdam kurulu toplantılarında alınan kararların tatbiki ve takibi, saha çalışmaları, iş arayanlarla işverenlerin bir araya getirilmesi, bu bağlamda yakın ilgi, iletişim ve koordinasyon sayesinde istihdam sayılarında her geçen gün önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılının ilk 7 ayında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, "İstihdamı artırmaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılının ilk ayında 11 bin 970 iş yeri ziyaret edilmiş ve danışmanlık kapsamında toplam 40 bin 995 vatandaşımız ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 16 bin kişi işe yerleştirilmiştir. Bu kapsamda 547 engelli kardeşlerimiz de işe yerleştirilmesi sağlanmıştır. 2024 yılında İşbaşı Eğitimi Programları (İEP) kapsamında 206 adet program açılmış, programdan 161 erkek, 243 kadın olmak üzere toplamda 404 kişi faydalanmıştır. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 32 program açılmış, programdan yararlanan 164 kişi faydalanmıştır. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında ise 38 adet program açılmış, programdan bin 532 erkek, 4 bin 147 kadın olmak üzere toplam 5 bin 679 kişi faydalanmıştır" dedi.

Mersin'in işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak amacıyla yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca, kadın istihdamını artırmak ve inşaat sektöründeki işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen 'Kadın İstihdamı Projesi'ne ilişkin sunum yapıldı. Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il müdürleri, oda, birlik ve OSB'lerin temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Vali Pehlivan, esnafları ziyaret etti hasbihalde bulundu. - MERSİN