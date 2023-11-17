Mersin Uluslararası Limanı ve MTOSB İş Birliği Protokolü İmzalandı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Kentimizin iki önemli dinamiği olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Uluslararası Liman'ının iş birliği çerçevesinde imzalayacak olduğu bu protokol ile Mersin'in daha güçlü bir konuma yükseleceği inancındayım" dedi.

1800'lü yılların ortalarında kurulan Mersin Limanı'nın bir asrı aşkın süredir kentin en önemli dinamiklerinden biri konumunda olduğunu vurgulayan Tekli, "Mersin, Türkiye'nin konteynır kapasitesi konusunda en büyük limanına sahip olmakla beraber, dünyanın ise en büyük 92. limanı konumunda yer almaktadır. Mersin Limanı sadece ilimize değil ülkemizin yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir hinterlandının lojistik anlamda yükünü taşımaktadır. Aynı zamanda Mersin Limanı'nın bu potansiyeli şehrimize önemli bir lojistik kabiliyet kazandırıyor ve bu kabiliyet ise yatırımcıların şehrimize talebini arttırmaktadır" diye konuştu.

"Limanımızın genişlemesi biz sanayiciler olarak büyük önem arz etmektedir"

İki gün önce ön tahsisleri yapılan MTOSB 4. Bölgesinin, bu güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydeden Tekli, "Bölgemize yatırım yapmayı talep eden 300'ün üzerinde firma daha mevcut. 5. Bölge ve 6. Bölge hazırlıklarımızı bu sebeple hızlandırıyoruz. 4. Bölgemizin altyapısı ve üstyapısını 2024 yılı sonunda bitirerek en kısa zamanda 5. Bölgemizin ön tahsislerini yapmayı planlamaktayız. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemiz genişledikçe, doğru orantılı olarak depolama alanları, gümrük sahaları ve elleçleme alanlarına yönelik ihtiyaçlarımızda artıyor. Gün geçtikçe Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen üretim hacmi artması sebebiyle Mersin Uluslararası Limanı üzerinden yapılan ticaret hacmi de artmakta olduğundan, limanımızın genişlemesi biz sanayiciler olarak büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Limanın genişlemesiyle oluşacak 1 milyon TEU kapasiteli yeni alanın sanayicilerin yurtdışı operasyonlarını daha kolay yönetmesine imkan oluşturacağını söyleyen Tekli, şöyle devam etti; "Ayrıca bölgemizde oluşturacağımız yeni gümrüklü geçici depolama alanı ve elleçleme alanları ile sanayicilerimize lojistik destek imkanı sunacağız.

Bu çerçevede bu güçlü iş birliğinin sanayimize daha büyük faydalar sağlayacağını inancındayım. Organize Sanayi Bölgemizde yer alan 250 firmanın yarısından fazlası ihracat ya da ithalat yapmaktadır. Bölgemizde gerçekleşen bu ticaretin yaklaşık yüzde 40'ı ise deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Gelişen bu ticaret hacmimiz sebebiyle yapılacak işbirliği çok daha büyük önem kazanıyor. Mersin Uluslararası Limanı kentimize, sanayimize ve hinterlandına büyük katkılar sağlamaktadır. Yıllar süresince devam eden işbirliğimiz bugün bir protokol ile perçinlenerek daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Bu güçlü işbirliği sanayicimize ve kentimizin ticaret hacmine ve lojistik kabiliyetine olumlu yansımalarını kısa sürede göreceğimiz inancındayım."

Konuşmanın ardından MIP ve MTOSB arasında iş birliği protokolü imza töreni yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törene MIP Yönetim Kurulu Başkanı Flemming Dalgaard, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, PSA Avrupa Akdeniz Bölge CEO'su, MIP Yönetim Kurulu Üyesi David Yang, PSA Avrupa Akdeniz Bölge CFO'su, MIP Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Jan Storm, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı. - MERSİN