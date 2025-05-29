Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi Açıldı

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi Açıldı
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Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin ilk etabı törenle açıldı. Liman, kapasitesini artırarak Türkiye'nin dış ticaretinde kritik bir rol üstlenmeye devam edecek.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genişleme Projesi'nin ilk etabının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Projenin yapıldığı alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, projenin özelliklerinin anlatıldığı video gösterildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, açılışta, Mersin'in deniz, kara, demir ve hava yollarında geniş hinterlanda sahip olduğunu söyledi.

Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısı olduğunu ifade eden Toros, limanın tüm sektörlere katkı sunduğunu belirtti.

Kurulmasından bu yana büyük gelişim gösteren limanın tarihsel sürecini anlatan Toros, şöyle devam etti:

"Mersin Limanı, dünyanın en büyük 100 limanı arasında 91. sırada yer alarak göğsümüzü kabartacak noktaya erişti. Konteyner kapasitesini 2,6 milyondan 3,6 milyon TEU'ya yükseltecek bu yatırımla kısa sürede çok daha yukarı seviyelere ulaşacaktır. Modern İpek Yolu'nun en stratejik duraklarından biri olma yolunda Mersin, artık çok daha güçlü ve iddialı. Mersin Limanı, Türkiye'nin dünyaya açılan en güçlü lojistik kapısıdır."

Vali Toros, Mersin, bölge ve Türkiye için büyük değer olan limanın daha da gelişmesi ve büyümesini önemsediklerini dile getirdi.

Finansmanın Mersin Uluslararası Limanı tarafından karşılanan projenin kentin ticaretine, ekonomisine ve istihdamına kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Toros, "Bu yatırımla Mersin Limanı, artık 2 mega konteyner gemisine, aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyor. Limanın genişlemesiyle 500 kişiye doğrudan 5 bin kişiye ise dolaylı yoldan yeni iş imkanı sağlanıyor. Rıhtım genişletme yatırımı, sadece liman sahasını değil, Mersin'in dört bir yanındaki üretim ve ticaret döngüsüne hız katıyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dış ticaretinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Limanın dünyaya açılan lojistik merkez olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Mersin Limanı sadece Türkiye'nin değil bölge ülkelerinin transit yük trafiğinde kritik öneme sahip olup, ülkemizin küresel ticaretteki rekabeti artıran pozisyondadır. Projeyle ihracatçılarımızın karşılaştıkları zaman kaybının önüne geçilecektir. Artan ölçeğe bağlı olarak zaman kaybıyla birlikte aslında maliyetlerinde bir miktar düşürülmesinin sağlanması durumunda ihracatçılarımızın yurt dışında rekabetçiliğini daha da artırır pozisyonda olacaktır." diye konuştu.

Sönmez, Türkiye'nin son dönemlerde ulaştırma ve lojistik alanlarında attığı kararlı adımların önemli olduğunu belirtti.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, projenin sadece genişleme projesi değil stratejik bir dönüşüm olduğunu dile getirdi.

MIP Yönetim Kurulu Başkanı Vincent Ng de bugün Mersin'de yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Toplam 450 milyon doları aşan bir yatırımla limanın yıllık kapasitesini 1 milyon TEU artırıyoruz. Bu da kapasitede yüzde 30'luk etkileyici bir büyümeyi temsil ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara projenin maketinin yer aldığı tablo hediye edildi, rıhtıma ilk yanaşan geminin kaptanına plaket verildi.

Daha sonra protokolün katılımıyla butonlara basılarak projenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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