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Mersin Ticaret Borsasında Mandalina Fiyatı Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 2,85 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 2,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg3,5019,50
MandalinaKg2,852,85
PortakalKg3,5518,00
KayısıKg6,0019,20
GreyfurtKg2,35???????18,00

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

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