Üye Girişi
Haberler

Mersin Ticaret Borsasında Makarnanın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 31,18 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 31,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday unuKg6,1013,76
Bulgur (paketli)Kg1121,69
Makarna mercimekKg531,18
Nohut (paketli)Kg2541,04

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title