Mersin Ticaret Borsasında Makarnanın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 31,18 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 31,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday unu
|Kg
|6,10
|13,76
|Bulgur (paketli)
|Kg
|11
|21,69
|Makarna mercimek
|Kg
|5
|31,18
|Nohut (paketli)
|Kg
|25
|41,04
Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi
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