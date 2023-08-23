Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|7,00
|10,72
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|12,75
|14,15
|Bulgur
|Kg
|9,76
|9,76
|Makarna
|Kg
|17,23
|17,23
|Pirinç (paketli)
|Kg
|13,60
|44,50
Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Ekonomi