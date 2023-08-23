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Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg7,0010,72
Buğday (aşurelik)Kg12,7514,15
BulgurKg9,769,76
MakarnaKg17,2317,23
Pirinç (paketli)Kg13,6044,50

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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