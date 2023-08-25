Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı En Yüksek 7,10 Liradan Satıldı
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3
|7,10
|Pirinç (paketli)
|Kg
|31,60
|46,65
|Buğday (natürel)
|Kg
|9,06
|9,06
|İrmik
|Kg
|20,80
|20,80
|Fasulye (paketli)
|Kg
|34
|41,43
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi