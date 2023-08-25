Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı En Yüksek 7,10 Liradan Satıldı

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.