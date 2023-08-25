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Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı En Yüksek 7,10 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg37,10
Pirinç (paketli)Kg31,6046,65
Buğday (natürel)Kg9,069,06
İrmikKg20,8020,80
Fasulye (paketli)Kg3441,43

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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