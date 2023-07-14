Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı 5,50 TL

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday kepeği (Kg) 4,81-4,86 TL, Pirinç (paketli) (Kg) 19,86-38,35 TL, Bulgur (paketli) (Kg) 13,50-21,92 TL, Makarna (Kg) 21,66 TL, Limon (Kg) 5,50 TL.