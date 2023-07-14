Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı 5,50 TL
Ekonomi Haberleri
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday kepeği (Kg) 4,81-4,86 TL, Pirinç (paketli) (Kg) 19,86-38,35 TL, Bulgur (paketli) (Kg) 13,50-21,92 TL, Makarna (Kg) 21,66 TL, Limon (Kg) 5,50 TL.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|4,81
|4,86
|Pirinç (paketli)
|Kg
|19,86
|38,35
|Bulgur (paketli)
|Kg
|13,50
|21,92
|Makarna
|Kg
|21,66
|21,66
|Limon
|Kg
|5,50
|5,50
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Mersin Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500