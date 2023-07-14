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Mersin Ticaret Borsasında Limonun Kilogramı 5,50 TL

Ekonomi Haberleri

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday kepeği (Kg) 4,81-4,86 TL, Pirinç (paketli) (Kg) 19,86-38,35 TL, Bulgur (paketli) (Kg) 13,50-21,92 TL, Makarna (Kg) 21,66 TL, Limon (Kg) 5,50 TL.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday kepeğiKg4,814,86
Pirinç (paketli)Kg19,8638,35
Bulgur (paketli)Kg13,5021,92
MakarnaKg21,6621,66
LimonKg5,505,50

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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